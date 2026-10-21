Casi noventa años de espera para recibir un título universitario: la mujer más longeva de León, reconocida por fin como maestra

Nunca es tarde para recibir un título académico. Ni siquiera cuando han pasado casi nueve décadas desde que se terminaron los estudios. Buena prueba de ello es Isaura Martín-Granizo, la mujer más longeva de León capital, que a sus 110 años ha recibido por fin el título de Maestra de Primera Enseñanza que llevaba esperando desde 1937.

La Facultad de Educación de la Universidad de León ha protagonizado esta emotiva entrega, que pone fin a una espera de 89 años. Isaura completó su formación en plena Guerra Civil, pero las circunstancias políticas de aquella época le impidieron recoger el documento que acreditaba sus estudios.

«Hoy hemos vivido un momento muy especial», han señalado desde la Facultad de Educación a través de su cuenta de Instagram, donde han compartido la historia de esta leonesa centenaria y la satisfacción de haber podido entregarle finalmente su título.

«Hablar con Isaura ha sido un auténtico regalo y una experiencia que nos recuerda el valor de la educación y la importancia de cerrar historias que llevaban demasiado tiempo esperando su momento», han destacado desde la institución universitaria, que también ha agradecido a la protagonista haber compartido con ellos este encuentro.

Nacida el 7 de febrero de 1916, Isaura Martín-Granizo ha dedicado buena parte de su vida a la enseñanza y a la música, su gran pasión. Fue profesora en el Conservatorio de Música de León y en el instituto Juan del Enzina, donde formó a varias generaciones de alumnos y dirigió un coro que llegó a cosechar numerosos reconocimientos.

Ahora, cuando se acerca a los 111 años, la veterana docente ha podido cerrar uno de los capítulos que permanecían pendientes en su dilatada trayectoria. Un reconocimiento académico que llega con 89 años de retraso, pero que supone también un homenaje a toda una vida dedicada a la educación.