Suárez-Quiñones celebra que Ester Muñoz encabece la lista del PP por León de cara un 29-N «tan histórico como el 23-F»

El Partido Popular de León ha comenzado este lunes a preparar su maquinaria electoral para los comicios generales del próximo 29 de noviembre con la confirmación de que Ester Muñoz volverá a encabezar la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia.

Una designación que el presidente de la comisión gestora provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recibido con satisfacción momentos antes de la reunión del máximo órgano del partido en León, en la que también ha llegado a comparar la trascendencia de las próximas elecciones con momentos históricos como la Transición o el intento de golpe de Estado del 23-F.

«Empezamos la gestora bien, con una buena noticia», ha asegurado Suárez-Quiñones al anunciar que Muñoz repetirá como número uno de la candidatura popular al Congreso. El dirigente ha calificado su designación como una «grandísima noticia» para León y para el partido, al considerar que se trata de «uno de los valores más importantes que tiene el país y el Partido Popular a nivel nacional».

Suárez-Quiñones ha destacado la trayectoria institucional y política de Muñoz, actual portavoz del PP en el Congreso, y su vinculación con la provincia. A su juicio, su conocimiento de la realidad leonesa permitirá defender los intereses del territorio en la Cámara Baja. También ha puesto a disposición de la candidata toda la estructura provincial para afrontar la campaña electoral.

Por el momento, sigue pendiente de conocerse el resto de integrantes de las candidaturas al Congreso y al Senado, que serán anunciados por la dirección nacional del PP en los próximos días. Suárez-Quiñones ha asegurado que las listas respetarán la alternancia entre hombres y mujeres, tanto entre los titulares como entre los suplentes.

Una gestora para preparar la campaña

La reunión convocada este lunes por la tarde tiene como principal objetivo la designación del comité de campaña que dirigirá la estrategia electoral de los populares en la provincia. Su composición deberá recibir el visto bueno de la gestora antes de hacerse pública.

Suárez-Quiñones ha evitado adelantar los nombres, aunque ha señalado que estará integrado por personas vinculadas al funcionamiento cotidiano del PP leonés y con experiencia en responsabilidades institucionales y orgánicas.

El presidente provincial ha defendido que la organización se encuentra preparada para afrontar la convocatoria después del trabajo realizado en las anteriores elecciones autonómicas, cuyos resultados ha valorado positivamente.

«Un momento de similar significación histórica» al 23-F

Más allá de los preparativos electorales, Suárez-Quiñones ha realizado un contundente discurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha presentado las elecciones generales como una oportunidad para abrir una nueva etapa política en España.

El dirigente popular ha llegado a sostener que el país atraviesa uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente. «Yo creo que después de la Transición, después del 23-F, estamos en un momento de similar significación histórica», ha afirmado, antes de añadir que la alternativa pasa por un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo o por «continuar con un régimen que sabe Dios hasta dónde podría llegar».

Suárez-Quiñones ha acusado al Ejecutivo socialista de haber sumido al país en una crisis institucional, política y social, y ha cuestionado su gestión de los servicios públicos, las infraestructuras y la economía. Unas críticas que ha extendido a la política territorial y al funcionamiento de las instituciones del Estado.

En clave provincial, ha vuelto a reprochar al Gobierno central el incumplimiento de compromisos históricos con León. Entre los proyectos pendientes ha mencionado la autovía A-76, la conexión ferroviaria entre León y Ponferrada, la circunvalación de la capital berciana, la plataforma logística de Torneros, la autovía A-60, la integración de Feve en León y la segunda fase de rehabilitación del Parador de San Marcos.

Frente a esta situación, ha defendido que una victoria del PP permitiría desbloquear las actuaciones pendientes. «Es el momento en el que se diga sí a todos esos proyectos», ha manifestado, convencido de que un cambio en el Gobierno de España abriría nuevas perspectivas para el desarrollo de la provincia.