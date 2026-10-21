Lemauto presenta en León el nuevo Hyundai IONIQ 3, un compacto eléctrico con hasta 496 kilómetros de autonomía

Lemauto ha presentado en León el nuevo Hyundai IONIQ 3, un compacto cien por cien eléctrico con el que la marca surcoreana amplía su gama de vehículos de cero emisiones. El concesionario, perteneciente al grupo familiar Lemasa, ha organizado un encuentro con clientes, colaboradores y amigos en el que los asistentes han podido descubrir las principales características del automóvil a través de una experiencia que ha combinado diseño, tecnología y arte.

La presentación ha girado en torno a la filosofía Art of Steel, inspirada en la transformación del acero. El evento se ha estructurado en tres estaciones, denominadas Reflect, Shape y Precision, que han conducido a los asistentes hasta el vehículo, protagonista de la jornada.

Los participantes han tenido la oportunidad de explorar el interior del nuevo modelo, conocer sus soluciones tecnológicas y participar en una actividad de estampación manual sobre acero, con la elaboración de una pieza grabada personalizada como recuerdo. La presentación también ha incluido un cóctel.

El nuevo Hyundai IONIQ 3 llega como un compacto eléctrico de cinco plazas y silueta Aero Hatch, con un diseño que combina superficies inspiradas en el comportamiento del acero y una iluminación característica de píxeles. Entre sus elementos distintivos destacan cuatro puntos luminosos centrales que representan la letra H en código Morse, mientras que el habitáculo incorpora referencias al mobiliario italiano de los años setenta.

En el apartado técnico, el vehículo contempla dos opciones de batería, de 42,2 y 61 kWh, que ofrecen autonomías estimadas de 344 y 496 kilómetros, respectivamente, según el ciclo WLTP. El modelo dispone de un maletero de 441 litros de capacidad, incluidos los 119 litros del compartimento inferior denominado Megabox. Además, la versión estándar permite recuperar del 10 al 80 por ciento de la batería en aproximadamente 29 minutos mediante carga rápida y en condiciones óptimas.

La conectividad constituye otro de sus principales atractivos. El IONIQ 3 estrena en un modelo europeo de Hyundai el sistema Pleos Connect, basado en Android Automotive. Entre las funciones previstas figuran Hyundai Digital Key 2, que permite acceder al vehículo mediante dispositivos compatibles, y la tecnología V2L, diseñada para suministrar energía a equipos eléctricos externos.

Las cifras de autonomía y algunas de las prestaciones anunciadas están sujetas a homologación final y pueden variar en función de la versión y el mercado.

La presentación también ha servido para poner de relieve la expansión de Lemauto, concesionario oficial de Hyundai en León que desde el pasado 1 de octubre ha extendido su actividad a la provincia de Burgos. Con esta incorporación, la empresa perteneciente al grupo familiar Lemasa refuerza su presencia en Castilla y León y amplía su capacidad para acercar la gama de vehículos de la marca a los clientes de ambas provincias.