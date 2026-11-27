La histórica estación de FEVE de la avenida Padre Isla de León es objeto estos días de obras en su acceso principal, una intervención que se produce mientras continúa pendiente la recuperación del servicio de transporte de viajeros hasta el centro de la capital leonesa.

Los trabajos se concentran en el porche de entrada al edificio, donde se han instalado andamios junto a los pilares que sustentan la marquesina. También se ha llevado a cabo la sustitución de las escaleras por una rampa más accesible.

La configuración del edificio, cuya entrada principal se encuentra elevada respecto al nivel de la calle, presenta barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida.

Las obras coinciden con una semana en la que el futuro de FEVE ha vuelto al centro del debate político municipal. Unión del Pueblo Leonés ha presentado una moción para su debate en el pleno de este viernes, en la que reclama al Ayuntamiento que emprenda acciones judiciales contra el Ministerio de Transportes por el incumplimiento de los acuerdos relativos a la integración del ferrocarril de vía estrecha.

Por su parte, la Plataforma en Defensa de FEVE ha trasladado a los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León una propuesta para impulsar los estudios técnicos y jurídicos necesarios para recuperar el servicio ferroviario hasta el centro de la ciudad.