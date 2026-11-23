El expresidente del Gobierno José María Aznar visitará León este miércoles, 25 de noviembre, para participar en un acto público organizado por el Partido Popular de León bajo el lema 'El cambio necesario'.

La cita tendrá lugar a partir de las 18:30 horas en el Teatro Nuevo Recreo Industrial, situado en el número 18 de la plaza de San Marcelo, en pleno centro de la capital leonesa.

Aznar será el principal protagonista de un encuentro en el que también intervendrán dos destacados representantes del Partido Popular leonés: Ester Muñoz y Juan Carlos Suárez-Quiñones.

La convocatoria reunirá así a una de las figuras históricas del Partido Popular nacional con representantes de la formación en la provincia, en un acto con el que los populares buscan trasladar su mensaje político con la vista puesta en las Elecciones Generales del 29 de noviembre.

La presencia de Aznar, que presidió el Gobierno de España entre 1996 y 2004, supone una nueva visita a la capital leonesa del exdirigente popular, que continúa participando en encuentros y actos políticos de su formación.