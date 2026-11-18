La Cultural y Deportiva Leonesa ya tiene nuevo entrenador.

Después de la interinidad de José Antonio Portillo, que entrenará al equipo este miércoles por última vez, el conjunto blanco ha elegido a Fernando Estévez para ponerse a los mandos de la plantilla.

El técnico granadino dirigirá su primer entrenamiento este próximo jueves, tal y como anuncia el club. Su experiencia comenzó en el Recreativo Granada, pasando por equipos de Segunda División B y Primera Federación como el Guijuelo, Almería B, Marbella, Burgos, Badajoz o Eldense, con quien logró ascender a Segunda División.

Su última experiencia en los banquillos fue en la Ponferradina en el año 2025.

Fuera de los banquillos, es médico especialista en Medicina del Deporte y en Medicina de Familia, y ha sido profesor de la escuela andaluza de entrenadores.

Llega a León con un acuerdo por una temporada, más otra opcional, y acompañado por Borja Sánchez como segundo entrenador y por José Carlos Delgado 'Caba' como preparador físico.