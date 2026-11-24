Quedan muy pocos días para que León se vista de Navidad.

El próximo jueves 26 de noviembre tendrá lugar el acto de encendido de la iluminación navideña que va a llegar a todos los rincones de la ciudad. El Ayuntamiento de León ha instalado este año más de 2,6 millones de luces led que decorarán más de un centenar de calles y plazas, llegando a más ubicaciones que años anteriores. A esto se unirán arboles iluminados, 122 en toda la ciudad, letreros, dos soldados, dos ángeles, paraguas de luz, guirnaldas, arcos y otros motivos que van a llevar la magia de la Navidad al centro de la ciudad, pero también a los barrios y pedanías.

La plaza de Santo Domingo volverá a llenarse de luz con un gran paraguas iluminado cuyo centro es un gran árbol de Navidad de 18 metros. También tendrán sus paraguas las plazas de Torres de Omaña y El Cid, donde se instalarán dos. La plaza Mayor contará esta Navidad con una iluminación especial en forma de cielo estrellado y, en esta ocasión, albergará el ya tradicional Mercado de Navidad que abrirá sus puestos durante el puente de diciembre. No podía faltar la tradición en la decoración navideña. La pondrán un año más los 12 ramos leoneses repartidos en distintas plazas de la ciudad y el Belén tradicional que va a estar de nuevo en la plaza de San Marcelo, frente a Botines.

El Ayuntamiento de León quiere que la iluminación llegue a todos los rincones y por eso este año se van a iluminar 122 árboles de los que 36 estarán en la plaza de la Imaculada, enclave que cuenta por primera vez con decoración navideña, 30 en la plaza de las Cortes Leonesas y aledaños y dos de grandes dimensiones en Santa Nonia. A esto se unirán los dos ángeles de grandes dimensiones que estarán en la plaza de Regla, dos cascanueces que en este caso decorarán la plaza de San Marcelo, así como otras figuras, almendros de luz, letreros de feliz Navidad y otros motivos decorativos aún pendientes de instalación.

Todo estará listo para el acto de encendido del alumbrado navideño, programado para el jueves 26 de noviembre a las 18:30 horas. El alcalde de León, José Antonio Diez, será el encargado de dar al botón de inicio de la Navidad en León desde la plaza de Santo Domingo, especialmente decorada para la ocasión. Y no estará solo, le acompañarán Café Quijano y, como años anteriores, las Aulas Corales de la Escuela Municipal de Música que pondrán la música navideña y los villancicos. Un acto que se va a desarrollar en un escenario instalado en la propia plaza y al que están invitados los escolares de todos los centros de la ciudad.

Horario del alumbrado

El horario previsto para las luces de Navidad, que se mantendrán hasta el próximo 6 de enero de 2026, será el siguiente: de 18:00 a 24:00 horas de lunes a jueves; de 17:30 a 2:00 horas viernes, sábados y vísperas de festivos; y festivos y domingos de 17:30 a 24:00 horas. Además, habrá un horario especial los días 24 y 31 de diciembre y 1 y 5 de enero que se prolongará entre las 17:30 a 4:00 horas.

Afecciones al tráfico

La Policía Local de León ha establecido para este jueves 26 de noviembre un dispositivo especial de tráfico con motivo del acto de encendido de la iluminación navideña de la ciudad previsto para las 18:30 horas en la glorieta de Santo Domingo. Por este motivo, habrá afecciones en la circulación a lo largo de la jornada. A partir de las 9:00 horas se restringirá un carril desde la avenida Independencia para acceder a la plaza de Santo Domingo. Estas restricciones se prolongarán hasta las 21:00 horas aproximadamente, hora en la que se espera que esté toda la zona desalojada. Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas aproximadamente, la Policía Local cortará todos los accesos de tráfico rodado a la glorieta de Santo Domingo. La circulación se restablecerá cuando concluyan los actos programados a partir de las 21:00 horas aproximadamente. Por ello, los conductores deben contar con otros itinerarios alternativos, tanto para la circulación por la avenida Ramón y Cajal, con tres cortes en esta vía, la avenida Independencia, con otros dos cortes. Avenida Ordoño II, que cerrará el tráfico a la altura de Gil y Carrasco.

Los residentes tanto de la avenida Ramón y Cajal como los de la calle Lope de Vega circularán por la avenida Ramón y Cajal en sentido contrario hasta la calle La Torre para continuar el itinerario establecido anteriormente. Con motivo del acto del encendido navideño, el estacionamiento subterráneo de la plaza de San Marcelo permanecerá cerrado completamente para los vehículos (tanto para acceder como para salir) desde las 17:00 horas hasta el momento de reapertura del tráfico en la plaza de Santo Domingo. En cuanto a los autobuses urbanos, el corte de tráfico previsto en Santo Domingo para este jueves 26 de noviembre también afecta a las paradas de bus: Las líneas afectadas por los cortes al tráfico previstos son: En los tramos horarios en los que se cierre totalmente al tráfico rodado la plaza de Santo Domingo, todas las líneas del Servicio de Transporte Urbano de León, a excepción de las líneas 7C Estación Autobuses - Hospitales - El Ejido y 9C Hospitales - Estación de Autobuses - El Ejido, podrán verse afectadas. Se realizarán recorridos alternativos en función de la regulación del tráfico.

Durante el tiempo en el que se permita el giro a la plaza, pero se mantenga cerrado el acceso a la avenida Independencia las líneas afectadas serán: la Línea 2 Doctor Fleming - Santo Domingo, la Línea 3 Santo Domingo - Universidad y Línea 8 Santo Domingo - Trobajo del Cerecedo.