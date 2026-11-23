La Cultural y Deportiva Leonesa ya conoce a su rival en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha emparejado al conjunto leonés con el Club Deportivo Castellón, equipo que milita en Segunda División.

El encuentro se disputará en el estadio Reino de León, al tratarse de una eliminatoria a partido único en la que el equipo de inferior categoría ejerce como local. La cita está prevista para los primeros días de diciembre, aunque todavía está pendiente de concretarse la fecha y el horario definitivos.

El equipo culturalista, que esta temporada compite en Primera Federación, afrontará así una nueva oportunidad de medirse a un conjunto de categoría superior. El Castellón, que milita en el fútbol profesional, será el obstáculo que deberán superar los leoneses para conseguir el billete a los dieciseisavos de final.

La Cultural alcanzó esta segunda ronda después de eliminar a la Gimnástica Segoviana en La Albuera, mientras que el Castellón logró su clasificación tras superar al Conquense.

El sorteo ha estado condicionado por la proximidad geográfica y por el criterio de enfrentar, siempre que fuera posible, a equipos de diferentes categorías. En total, 56 clubes participan en esta segunda eliminatoria, de la que saldrán los 28 clasificados para la siguiente fase.

El enfrentamiento supondrá, además, el reencuentro de dos equipos que compartieron categoría durante la pasada temporada en Segunda División. Ahora, con el Castellón en la división de plata y la Cultural en Primera Federación, ambos volverán a verse las caras en la competición copera, con una plaza en la siguiente ronda en juego.