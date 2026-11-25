El Ayuntamiento de León ha iniciado la contratación de la gestión de una pista de hielo y de un programa de actividades deportivas para la campaña navideña, con un presupuesto total de 72.600 euros.

El expediente contempla la instalación de una pista multideportiva de 520 metros cuadrados —con unas dimensiones de 40 por 13 metros— durante ocho semanas, entre diciembre de 2026 y enero de 2027. El contrato incorpora además la posibilidad de repetir la programación en diciembre de 2027 y enero de 2028.

La propuesta municipal reserva las mañanas de días lectivos para actividades formativas dirigidas a escolares de León y su entorno, con 25 jornadas y cerca de medio centenar de sesiones de patinaje y hockey hielo.

El programa también incluye dos jornadas de exhibición deportiva, un torneo cuadrangular sub-13 de hockey hielo previsto del 8 al 10 de enero y actividades de curling para escolares y adultos.

La pista se abrirá igualmente al público general en fines de semana y durante el periodo vacacional de Navidad, con alquiler de material y acceso por franjas horarias que el Ayuntamiento concretará más adelante.

El calendario deja poco margen para la puesta en marcha de la instalación. La fase de invitaciones del contrato concluye este 25 de noviembre, mientras que el propio programa prevé las primeras sesiones abiertas al público el viernes 4 de diciembre. Aunque el procedimiento negociado sin publicidad puede acortar los trámites administrativos, la adjudicataria dispondría de poco más de una semana para formalizar el contrato, trasladar, montar y poner a punto una pista de 520 metros cuadrados.