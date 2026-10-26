Novedad en el bus urbano de León: ya se puede pagar con tarjeta

El Ayuntamiento de León estrena la implantación del sistema de pago EMV y mantiene las bonificaciones de los abonos de transporte como instrumento para facilitar el acceso al autobús y fomentar una movilidad más asequible y sostenible.

A partir de este lunes, los usuarios del transporte público podrán abonar el billete sencillo mediante tarjetas bancarias de débito o crédito, tanto físicas como virtuales a través de teléfonos móviles y relojes inteligentes. Se trata de una solución de pago sin contacto, basada en el estándar EMV (Europay, Mastecard y VISA).

La implantación de este método, señalan desde el Consistorio, supone un nuevo paso en la digitalización y modernización del servicio municipal de autobuses, al agilizar el acceso y facilitar el proceso de pago, especialmente para los viajeros ocasionales. El funcionamiento es sencillo: al subir al autobús, el usuario solo tiene que acercar su tarjeta bancaria o dispositivo compatible con tecnología ‘contactless’ al lector habilitado para efectuar el pago. De este modo, podrá adquirir el billete sencillo. El sistema ofrece rapidez, seguridad y facilidad de uso, al aprovechar medios de pago bancarios ampliamente extendidos entre la población. Además, contribuye a simplificar el proceso de pago y a adaptar el transporte público a los nuevos hábitos de las personas usuarias. El pago EMV estará destinado al billete sencillo, mientras que los abonos de transporte seguirán siendo una alternativa especialmente ventajosa para quienes utilizan habitualmente el autobús y pueden beneficiarse de las bonificaciones tarifarias vigentes. Con esta iniciativa,

“León avanza hacia un modelo de transporte urbano más moderno, accesible y eficiente, combinando la innovación tecnológica con medidas destinadas a favorecer el uso del transporte colectivo”, señaló el alcalde de León, José Antonio Diez. “La digitalización de los medios de pago y las bonificaciones tarifarias forman parte de una estrategia orientada a mejorar el servicio a las personas usuarias, facilitar los desplazamientos y consolidar el transporte público como una alternativa al vehículo privado”, aseguró.

Las bonificaciones de los abonos de transporte, apuntan desde el Ayuntamiento, constituyen una herramienta de apoyo a los usuarios del transporte público, al reducir el coste de los desplazamientos habituales y facilitar el acceso al autobús urbano y detallan que el número de viajeros acumulados hasta el mes de septiembre de este año supera los 3,8 millones, una cifra que supone un incremento de un 121,94 por ciento respecto a 2021, antes de la implantación de las bonificaciones de los abonos, mientras que el último año suma 331.326 usuarios más, esto es un 9,32 por ciento más que durante el mismo periodo de 2025.