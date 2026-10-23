La Montaña juega en casa: Puente Almuhey acoge el gran duelo de la lucha leonesa frente a la Ribera

La lucha leonesa vivirá este sábado, 24 de octubre, una de sus citas más especiales de la temporada. Puente Almuhey acogerá, a partir de las 17:00 horas, el tradicional corro Montaña-Ribera, un enfrentamiento que trasciende lo deportivo y que este año tendrá un escenario especial: el nuevo pabellón de la localidad, que se estrenará como sede de una competición de estas características.

La cita ha sido presentada este viernes en la Diputación de León, con la participación de representantes institucionales, de la Federación de Lucha Leonesa y de ambos equipos. Será la primera vez que el municipio de Valderrueda acoja este emblemático enfrentamiento, en el que la Montaña tratará de prolongar su hegemonía frente a una Ribera que lleva más de una década sin conseguir la victoria.

El presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado el carácter singular de esta competición, en la que un deporte habitualmente individual se transforma en un enfrentamiento colectivo. A su juicio, la rivalidad entre ambos territorios permite que los aficionados defiendan sus raíces y se identifiquen con sus respectivos equipos, pero también contribuye a reforzar una identidad común alrededor de la lucha leonesa.

La presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, Susana Ropero, ha recordado que el campeonato comenzó a celebrarse oficialmente en 1994, aunque la rivalidad deportiva entre la Montaña y la Ribera se remonta mucho más atrás. Una división territorial marcada históricamente por la línea ferroviaria de Feve que ha dado lugar a uno de los enfrentamientos más representativos de este deporte.

Ropero ha insistido en la importancia de preservar esta tradición y transmitirla a las nuevas generaciones. «Defender el Ribera-Montaña es defender nuestra historia, nuestra cultura y el futuro de la lucha leonesa», ha señalado durante la presentación.

Puente Almuhey, protagonista de una jornada histórica

El alcalde de Valderrueda, Esteban González, ha mostrado su satisfacción por acoger un corro de esta categoría por primera vez en el municipio. El regidor ha asegurado que la localidad tiene prácticamente ultimados los preparativos y ha confiado en que la jornada sea un éxito tanto desde el punto de vista deportivo como de asistencia de público.

La competición contará con representantes de las distintas categorías de la lucha leonesa, desde los más pequeños hasta los sénior, en un formato por equipos que culminará cuando una de las dos selecciones se quede sin luchadores.

Entre los protagonistas estará también la seleccionadora de la Montaña, Édili García, que ha reconocido la especial ilusión que le hace asumir esta responsabilidad precisamente en Puente Almuhey, la localidad donde se ha criado. Y, a diferencia de las autoridades, no ha escondido sus preferencias: «Que gane la Montaña. Yo sí lo digo». Por su parte, el seleccionador de la Ribera ha confiado en ir sumando luchadores a la causa, confiando en ver un gran espectáculo.

La cita pondrá el broche al calendario de grandes corros de octubre, después del Campeonato Provincial celebrado en Navatejera y el Campeón de Campeones disputado en Boñar. Montaña y Ribera volverán a agarrarse al cinto para decidir quién se lleva el honor de cerrar la temporada con una victoria en uno de los encuentros más simbólicos del deporte leonés.