Valencia de Don Juan busca empresa para renovar la pasarela sobre el Esla tras más de 20 años sin mantenimiento

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha sacado a concurso las obras de reforma y acondicionamiento de la pasarela peatonal sobre el río Esla, una infraestructura que acumula más de dos décadas sin recibir trabajos de mantenimiento. La intervención cuenta con un presupuesto de 96.567,13 euros y permitirá reparar los elementos deteriorados de la estructura, además de renovar el pavimento de madera.

El proyecto municipal pone de manifiesto el desgaste que presenta la pasarela como consecuencia del paso del tiempo y la falta de actuaciones de conservación desde su construcción. Los problemas afectan especialmente a los acabados de la estructura metálica y al entarimado de madera, dos elementos sobre los que se concentrarán los trabajos.

La intervención contempla la aplicación de pinturas y tratamientos anticorrosivos destinados a proteger los componentes metálicos frente a la humedad y las condiciones ambientales. También está prevista la retirada del pavimento existente, tanto en el tablero principal como en los entrantes de la pasarela, para sustituirlo por uno nuevo.

El objetivo es mejorar las condiciones de conservación de la infraestructura y prolongar su vida útil, al tiempo que se recupera el aspecto de los elementos deteriorados.

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 9 de noviembre

El contrato, tramitado mediante un procedimiento abierto simplificado, tiene un presupuesto de 96.567,13 euros con impuestos.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de noviembre, a las 23:59 horas.

El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de un mes, una vez formalizado el contrato y cumplidos los trámites necesarios para su comienzo.