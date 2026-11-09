Asprona León votará la creación de una nueva fundación para afrontar sus retos de futuro

Asprona León quiere dar un nuevo paso en su actividad con la creación de la Fundación Leonesa para la Inclusión, una entidad sin ánimo de lucro que pretende ampliar las posibilidades de financiación y desarrollar nuevos proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

La iniciativa será sometida a la aprobación de los socios en una Asamblea General Extraordinaria convocada para el próximo 17 de noviembre en el Centro Cívico León Oeste. La propuesta de la Junta Directiva contempla una aportación patrimonial inicial de 30.000 euros, procedentes de los recursos disponibles de la propia asociación.

La futura fundación nace con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta de Asprona ante desafíos como el envejecimiento de las personas usuarias, las dificultades de acceso a recursos y servicios en el medio rural y la necesidad de desarrollar nuevos modelos de atención y apoyo.

Además, permitirá poner en marcha iniciativas relacionadas con la innovación social, la investigación y las nuevas tecnologías, así como establecer alianzas con universidades, administraciones públicas, empresas y otras entidades sociales.

Uno de los principales propósitos de esta nueva estructura será facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiación, incluidas convocatorias europeas, fondos públicos y aportaciones privadas, que permitan desarrollar proyectos complementarios a la actividad habitual de Asprona León.