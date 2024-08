Los viticultores de UPA sobre el futuro de la DO Valdepeñas: "Si no respetan nuestras producciones igual tenemos que descalificar toda nuestra uva"

Unión de Pequeños Agricultores, UPA, señala que la situación que vive la DO Valdepeñas, desde hace varios años sin una Interprofesional donde productores y elaboradores defiendan unidos los intereses de esta marca de calidad, agrava la situación dentro de un contexto general marcado por el descenso en la venta de vino, la falta de relevo generacional en el campo y el abandono de los agricultores por las pérdidas económicas.

El secretario general de UPA en Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, cuestiona la voluntad del sector elaborador de la Denominación de Origen Valdepeñas para volver a crear un órgano de gestión. "Posiblemente algunos de los grupos industriales de esta comarca o de esta DO no les interese que se ponga en marcha esta interprofesión, que le vaya bien conforme está ahora mismo la situación y que puedan permitirse el lujo, en muchos de los casos, de decidir cuestiones que creemos que si la interprofesión estuviera en marcha posiblemente no se pudieran hacer".

UPA prevé una cosecha de entre cuarenta y cincuenta millones de kilos de uva tinta y señala que las hectáreas dedicadas a la uva blanca en el ámbito de la DO Valdepeñas son poco significativas.

Cifras que no justifican, dicen, los bajos precios de las bodegas, ni la decisión arbitraria de comprar parte de la cosecha con uva de mesa y pagando por ella un 40% menos.

Esteban Saavedra, representante de la organización agraria en Valdepeñas, afirma que la situación es "insostenible". "Nos están ninguneando. Entonces yo voy a lanzar un órdago. Yo creo que lo teníamos que pensar los agricultores y hemos hecho un contrato en el que nos han asignado unos precios, que no reflejan, ni mucho menos, lo que son los costes de producción. A lo mejor nos teníamos que plantear, cuando hagamos la declaración de cosecha, descalificar toda nuestra uva DO. Igual no vamos a arrastrar a mucha gente, pero si los agricultores nos arruinamos, no nos va a temblar el pulso y vamos a ver si arrastramos a todo el sector".

Para Saavedra el futuro de este cultivo tradicional es complejo, no es posible mantener la viña de secano con los precios que se pagan por la uva, aunque su producción sirve para elaborar los mejores vinos, y las viñas en espaldera, que no dan tanta calidad, no se pueden mantener sin agua.

Esta situación no solo afecta a la DO Valdepeñas, también a muchas otras zonas de producción vinícola, por eso UPA va a pedir en Europa medidas excepcionales, que se autorice el arranque social y la congelación del cupo de nuevas plantaciones.