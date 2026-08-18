La provincia de Ciudad Real afronta subidas de temperatura en un año donde los incendios son protagonistas

Esta subida hace que el riesgo ante un posible incendio sea mayor, con un nivel de riesgo amarillo. Este incremento en los termómetros coincide con el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales.

Manuela Santiago, portavoz de la Guardia Civil en la provincia de Ciudad Real, enumera a Onda Cero varias prevenciones para evitar estos desastres: No realizar hogueras ni barbacoas en espacios de campo, no tirar cigarrillos o aparcar el coche en zonas reservadas y habilitadas

Desde el 1 de enero hasta el 2 de agosto, Ciudad Real ha registrado un total de 197 siniestros relacionados con incendios forestales, según los datos publicados por Infocam.

En este período de tiempo, en nuestra provincia se han registrado 22 incendios y 175 conatos. En total, la superficie forestal que se ha quemado asciende a más de 1 380 hectáreas, mientras que la vegetación no forestal que ha ardido ha sido de casi 500 hectáreas hasta el pasado 2 de agosto.

Ciudad Real es, después de Toledo, la segunda provincia de Castilla-La Mancha con más incendios forestales y siniestros en lo que va de año.