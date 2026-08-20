Nueva edición de Los Desposorios de Membrilla, en el año en el que se la declara Fiesta de Interés Turístico Provincial

Este año tienen una relevancia especial al ser declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial. Los Desposorios nacieron en torno al siglo XIII, tras la conquista del Castillo del Tocón, donde se encuentra la gran figura de la celebración: la Virgen del Espino. Las fiestas patronales de Membrilla cuentan con una programación para todos los públicos.

La inauguración de los Desposorios esta noche en la Plaza del Azafranal, junto al homenaje al boxeador Nino Jiménez.

Jorge Navas, alcalde de Membrilla, pone en valor a esta figura municipal, quien fue campeón de Europa de boxeo en la categoría de peso pluma hace 50 años.

La programación musical contará con dos espacios: la plaza del Azafranal y el recinto ferial. Navas explica que el primer espacio estará centrado en espectáculos de flamenco, copla o tributos a artistas históricas en un espacio lleno de sillas. por otro lado, el recinto ferial está destinado a ser el espacio preferido para los jóvenes para bailar al son de música más moderna y variada.

Entre las actuaciones destacan conciertos de tributos, las orquestas Gran Versalles y Panorama. Esta última está en el top 10 de las más cotizadas de España para fiestas.