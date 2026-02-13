Manuel Torres en el 25 aniversario de la AD Campo de Calatrava: "Sobre todo el hacer comarca"

La Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava cumple 25 años trabajando en iniciativas que beneficien a esta comarca a todos los niveles. Solo en el periodo 2014-2022 del programa Leader, esta asociación movilizó alrededor de 14 millones de euros de inversión público-privada en más de doscientos proyectos.

El alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torres, destaca en este aniversario el trabajo de los técnicos de este grupo de desarrollo, pero también que sus alcaldes han sido capaces de colaborar con un objetivo común, al margen de sus ideologías, en favor del desarrollo y progreso de los pueblos a los que representan.