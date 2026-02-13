OBJETIVO COMÚN

Manuel Torres en el 25 aniversario de la AD Campo de Calatrava: "Sobre todo el hacer comarca"

El alcalde de Moral de Calatrava pone en valor el trabajo conjunto, bajo el paraguas de la Asociación para el Desarrollo de Campo de Calatrava, en favor del desarrollo de los pueblos de esta comarca.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

Manuel Torres sobre el 25 aniversario de la AD Campo de Calatrava: "Sobre todo el hacer comarca"

La Asociación para el Desarrollo Campo de Calatrava cumple 25 años trabajando en iniciativas que beneficien a esta comarca a todos los niveles. Solo en el periodo 2014-2022 del programa Leader, esta asociación movilizó alrededor de 14 millones de euros de inversión público-privada en más de doscientos proyectos.

El alcalde de Moral de Calatrava, Manuel Torres, destaca en este aniversario el trabajo de los técnicos de este grupo de desarrollo, pero también que sus alcaldes han sido capaces de colaborar con un objetivo común, al margen de sus ideologías, en favor del desarrollo y progreso de los pueblos a los que representan.

Asamblea actual de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava
Asamblea actual de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava | OC
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer