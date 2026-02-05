Montiel Medieval cumple 50 años

Montiel Medieval, Fiesta de Interés Turístico Regional, celebra cincuenta años de vida en este 2026. Hoy se ha presentado, en Ciudad Real capital, la programación de una edición con un significado especial para la población de este pequeño municipio. Todos se implican cada año para rememorar la muerte del rey Pedro I de Castilla, a manos de su hermano Enrique de Trastámara, en el Castillo de la Estrella de Montiel en 1369.

Con motivo de este aniversario se presentan novedades, como ha contado en una entrevista en Onda Cero la alcaldesa de la localidad, Fernanda García.

En una ocasión más llegarán hasta este pequeño municipio grupos recreacionistas de Francia, Italia y Portugal, de territorio nacional otros de Sevilla y Valdepeñas que se sumarán a los de la zona, aportando un ambiente único a esta celebración.

La teatralización de estos hechos históricos con momentos como la batalla entre ambos bandos, la muerte del rey, el desfile del entierro con las antorchas o las últimas voluntades en la ermita del Santo Cristo, a los pies del castillo, son solo algunas de las propuestas de la programación de Montiel Medieva, que este año se celebra del 20 al 22 de marzo.