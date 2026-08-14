La literatura asiática se abre paso en la programación de la Biblioteca de Valdepeñas

La literatura e identidad japonesa se incorporarán a la programación de la biblioteca municipal, con una serie de talleres y actividades que permitirán a los usuarios acercarse a la forma de vida, la cultura y las obras literarias del país nipón.

La iniciativa supone continuar con el acercamiento a diferentes culturas que la biblioteca ya ha desarrollado durante los últimos años, después de propuestas centradas en el continente africano y el sudeste asiático.

Mari Francis Marqués, directora de la Biblioteca de Valdepeñas, hace un apunte sobre las actividades preparadas para el viaje a Japón, donde recuerda el apoyo de Yu, profesora nativa afincada en Valdepeñas; y también valora la ayuda de Raquel Muñoz, experta en literatura y cultura del país oriental.

De cara a septiembre y octubre se preparan nuevas ediciones para los clubes de lectura, la bebeteca y un proyecto dedicado a la poesía. Este último pretende acercar este arte al día a día y a valorarlo.

Las propuestas restantes se darán a conocer durante las próximas semanas, tanto en su web como en sus redes sociales, y esperan tener un otoño novedoso y atractivo para los lectores, en el año que se cumplen 75 años de su inauguración.