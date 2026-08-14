Cultura y ocio en Valdepeñas

La literatura asiática se abre paso en la programación de la Biblioteca de Valdepeñas

La literatura asiática se abre paso en la programación de la Biblioteca de Valdepeñas con un septiembre dedicado a Japón.

Adrian Bellón.

Onda Cero Valdepeñas

Valdepeñas |

La literatura asiática se abre paso en la programación de la Biblioteca de Valdepeñas

La literatura e identidad japonesa se incorporarán a la programación de la biblioteca municipal, con una serie de talleres y actividades que permitirán a los usuarios acercarse a la forma de vida, la cultura y las obras literarias del país nipón.

La iniciativa supone continuar con el acercamiento a diferentes culturas que la biblioteca ya ha desarrollado durante los últimos años, después de propuestas centradas en el continente africano y el sudeste asiático.

Mari Francis Marqués, directora de la Biblioteca de Valdepeñas, hace un apunte sobre las actividades preparadas para el viaje a Japón, donde recuerda el apoyo de Yu, profesora nativa afincada en Valdepeñas; y también valora la ayuda de Raquel Muñoz, experta en literatura y cultura del país oriental.

De cara a septiembre y octubre se preparan nuevas ediciones para los clubes de lectura, la bebeteca y un proyecto dedicado a la poesía. Este último pretende acercar este arte al día a día y a valorarlo.

Las propuestas restantes se darán a conocer durante las próximas semanas, tanto en su web como en sus redes sociales, y esperan tener un otoño novedoso y atractivo para los lectores, en el año que se cumplen 75 años de su inauguración.

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