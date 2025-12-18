La Guardia Civil desarticula una organización criminal y detiene a nueve personas por tráfico de drogas

LEER MÁS Valdepeñas ya tiene un aula informatizada para los exámenes teóricos del carnet de conducir

La investigación se inicia a raíz de las noticias aportadas por diferentes ciudadanos que denuncian un aumento de las ventas de drogas y consumo de éstas entre los jóvenes de media docena de localidades de la provincia, entre ellas Manzanares, Membrilla y La Solana.

Desde un primer momento de la operación, queda reflejado un factor común y es que los dos principales actores de la trama son hermanos.

Uno trataba y preparaba la mercancía a vender, otro se encargaba de hacer llegar la droga a los consumidores finales y a otros puntos de venta, explica el portavoz de la Guardia Civil, José Angel Martín.

Durante el desarrollo de la investigación, aparecen diferentes actores participantes en la trama delictiva con diferentes roles, algunos como regentes de puntos de venta en diferentes localidades de la provincia y otros como transportistas de las sustancias estupefacientes a los lugares de distribución.

Una vez identificados todos los integrantes de la organización y los lugares donde se cometían los ilícitos penales, se realizan simultáneamente, con la respectiva Autorización Judicial, entradas y registros en los diferentes domicilios y chalets familiares de los investigados.

En la operación se han intervenido 55 679 euros en metálico, además de diferentes sustancias estupefacientes: cocaína, marihuana y metanfetamina, también anabolizantes y pastillas de estimulación sexual.

Tanto las diligencias policiales como los detenidos han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil e Instrucción, plaza nº 1 de Manzanares.