Valdepeñas ya tiene un aula informatizada para los exámenes teóricos del carnet de conducir

Valdepeñas pone a disposición de la Dirección General de Tráfico un aula informatizada para la realización de los ejercicios teóricos destinados a la obtención del permiso de conducir, con posibilidad de examinar a más de siete mil aspirantes al año.

Treinta ordenadores se han instalado en el salón de actos del Pabellón Ferial Esteban López Vega, que se ha adaptado para ofrecer un espacio adecuado a los aspirantes de la localidad y de los pueblos de la comarca para realizar esta prueba. La inversión municipal asciende a 60 000 euros, como ha explicado el alcalde valdepeñero, Jesús Martín.

Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, y Raquel García, jefa provincial DGT | Colaboración nueva aula informatizada para exámenes teóricos

Para la jefa provincial de la DGT, Raquel García, esta colaboración con el Ayuntamiento moderniza y mejora este servicio, se podrá examinar a un mayor número de personas y los ejercicios están adaptados a un lenguaje más actual y también inclusivo, con instrucciones en lenguaje de signos.

Otra de las ventajas es que una corrección más rápida de los exámenes, los aspirantes sabrán si han aprobado en poco más de media hora.