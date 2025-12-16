Bomberos de Manzanares han acudido a taponar y limpiar un vertido del depósito de combustible

Un hombre de 48 años ha resultado herido al volcar el camión que conducía, en el kilómetro 180 de la autovía A-4, sentido Andalucía, en el término municipal de Membrilla.

Un herido al volcar el camión que conducía, en la A-4, en el término municipal de Membrilla

El accidente ha tenido lugar esta madrugada en el kilómetro 180 de la autovía A-4, sentido Andalucía, en el término municipal de Membrilla, cuando el tráiler se ha salido de la vía y volcado.

Como consecuencia, el conductor ha resultado herido, siendo trasladado en ambulancia la Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.

Además de los servicios sanitarios, al lugar ha acudido Guardia Civil y bomberos del Parque manzanareño. Estos últimos avisados al advertirse un vertido del depósito de gasoil del camión, que han procedido a taponar, limpiando la zona.

