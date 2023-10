Tumban la moción de las izquierdas en Toledo con motivo del 25-N

Entre otros asuntos debatidos en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Toledo de este jueves, la mayoría del equipo de gobierno, el bipartito entre Partido Popular y Vox, han rechazado la moción planteado por las formaciones de izquierdas a colación del 25-N y de que el consistorio recupere las políticas de igualdad, "recuperando la concejalía". Según la concejala que ha defendido este documento, Ana Abellán, "hoy habría sido una oportunidad para que Carlos Velázquez se desmarcara de sus socios de gobierno y defendiera el camino de la igualdad".

Por su parte, la concejala responsable, Marisol Illescas y también la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, han recordado la Ley del Sólo Sí es Sí, para defender "un tipo de igualdad que proteja de verdad a las mujeres". Como ha explicado Cañizares, "protegerlas de violadores y agresores".

Illescas se ha preguntado por qué no se defiende la igualdad y se lucha por erradicar las violencias machistas todo el año y ha pedido al grupo municipal socialista que no se apropien de la bandera de la igualdad. Ha asegurado que la bandera de la igualdad es la "defiende todo el mundo, no sólo unos pocos". Y ha defendido además que la igualdad está integrada en la concejalía de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores.