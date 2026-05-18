PROVINCIA

Diputación de Toledo invierte 150.000 en Respiro Familiar

La Diputación de Toledo ha puesto en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para el desarrollo del 'Programa Respiro Familiar' para el cuidado de personas con necesidades de apoyo para las actividades básicas de la vida diaria en poblaciones de entre 5.000 y 20.000 habitantes de la provincia de Toledo durante el año 2026.

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Diputación de Toledo invierte 150.000 en Respiro Familiar
Diputación de Toledo invierte 150.000 en Respiro Familiar | Diputación Provincial de Toledo.

La iniciativa, impulsada desde el área de Bienestar Social, Familia y Juventud, contará con una dotación máxima de 150.000 euros y tiene como finalidad ayudar a los cuidadores de personas con necesidades de apoyo mediante servicios temporales de atención y acompañamiento profesional, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Estas ayudas permitirán a los ayuntamientos financiar horas de cuidadores destinadas a favorecer el descanso familiar, la conciliación personal, familiar y laboral, así como garantizar una atención adecuada a las personas atendidas durante periodos de descanso del cuidador habitual o ante situaciones sobrevenidas.

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha destacado que "este programa supone un apoyo a muchas familias de la provincia que desempeñan diariamente una labor de cuidado imprescindible y que necesitan recursos para poder conciliar, descansar y seguir ofreciendo la mejor atención a sus seres queridos. Es un programa que nos han demandado y nuestra obligación era trabajar para ponerlo en marcha".

Asimismo, ha señalado que "desde la Diputación de Toledo seguimos trabajando para que los municipios cuenten con herramientas útiles y cercanas que mejoren la calidad de vida de las personas y refuercen los servicios de atención social en nuestros pueblos".

Podrán acogerse a esta convocatoria todas las entidades locales de la provincia de Toledo con una población igual o superior a 5.000 habitantes y hasta 20.000 habitantes.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el día 13 de mayo y estará abierto hasta el 12 de junio.

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