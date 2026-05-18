Diputación de Toledo invierte 150.000 en Respiro Familiar

La iniciativa, impulsada desde el área de Bienestar Social, Familia y Juventud, contará con una dotación máxima de 150.000 euros y tiene como finalidad ayudar a los cuidadores de personas con necesidades de apoyo mediante servicios temporales de atención y acompañamiento profesional, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Estas ayudas permitirán a los ayuntamientos financiar horas de cuidadores destinadas a favorecer el descanso familiar, la conciliación personal, familiar y laboral, así como garantizar una atención adecuada a las personas atendidas durante periodos de descanso del cuidador habitual o ante situaciones sobrevenidas.

El vicepresidente y diputado de Bienestar Social, Familia y Juventud, Daniel Arias, ha destacado que "este programa supone un apoyo a muchas familias de la provincia que desempeñan diariamente una labor de cuidado imprescindible y que necesitan recursos para poder conciliar, descansar y seguir ofreciendo la mejor atención a sus seres queridos. Es un programa que nos han demandado y nuestra obligación era trabajar para ponerlo en marcha".

Asimismo, ha señalado que "desde la Diputación de Toledo seguimos trabajando para que los municipios cuenten con herramientas útiles y cercanas que mejoren la calidad de vida de las personas y refuercen los servicios de atención social en nuestros pueblos".

Podrán acogerse a esta convocatoria todas las entidades locales de la provincia de Toledo con una población igual o superior a 5.000 habitantes y hasta 20.000 habitantes.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el día 13 de mayo y estará abierto hasta el 12 de junio.