Felipe VI recibe en El Pardo a los alcaldes del Grupo de Ciudades Patromonio de la Humanidad en España

Durante esta recepción, el presidente del Grupo y alcalde de Segovia, José Mazarías, ha expresado la vinculación de la institución de la Corona y los lazos históricos “que se remontan a los orígenes mismos de la nación” que unen a las ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad con la misma esencia de España conformando “la huella indeleble de una historia compartida con la institución”.

El presidente del Grupo ha enumerado ante Don Felipe los próximos eventos programados, con una referencia especial al Primer Encuentro Iberoamericano de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En esta reunión, prevista para el próximo mes de marzo en la ciudad de Cáceres, se darán cita las sesenta y cuatro ciudades iberoamericanas que cuentan con el reconocimiento de la Unesco con el objetivo de estrechar lazos, generar una red estable de intercambio para la gestión patrimonial y afrontar de forma coordinada los retos comunes que plantea el Patrimonio Mundial.

“España tiene aquí una oportunidad única para ejercer un liderazgo cultural y técnico en Iberoamérica que complemente los vínculos que Vuestra Majestad cultiva con tanto empeño y tanto afecto en aquella región del mundo”, ha apuntado el alcalde segoviano.

Aniversarios

Del mismo modo, Mazarías ha recordado las conmemoraciones de aniversario de las declaraciones como Patrimonio de la Humanidad que se celebrarán en próximos momentos en varias ciudades del Grupo. Serán el cuadragésimo aniversario para Toledo y Cáceres, el trigésimo para Cuenca, en este 2026, además de la ampliación de la declaración para Ávila, en 2027; Alcalá de Henares, en 2028; y San Cristobal de la Laguna, en 2029, efemérides que calificó como “celebraciones cívicas de primer orden” en las que “nuestras ciudades vuelcan su orgullo e identidad”.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se creó en 1993 como una asociación sin ánimo de lucro, declarada por el Ministerio del Interior de Utilidad Pública, con la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades y en el mantenimiento y potenciación de determinadas formas de vida que estos núcleos históricos necesitan, realizando proyectos y propuestas comunes, estableciendo políticas de intercambios de experiencias y afrontando problemáticas comunes.