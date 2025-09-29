LIMPIEZA

PSOE exige la convocatoria de la Comisión de Medioambiente

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la dejadez del equipo de gobierno con respecto a la limpieza del Valle. “Una limpieza y mantenimiento que le corresponde al gobierno municipal y no a voluntarios como han venido haciendo hasta ahora con jornadas que el concejal de Medio Ambiente aprovecha para hacerse la foto y vender una gestión inexistente” ha remarcado la socialista Laura Villacañas, quien ha vuelto a solicitar al alcalde y a su concejal de Medio Ambiente la convocatoria del Consejo de Medio Ambiente.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Según denuncia Villacañas, “la ronda del Valle, es uno de sus espacios más emblemáticos y visitados por turistas y la vecindad toledana, y se encuentra especialmente abandonado desde la llegada de Carlos Velázquez a la alcaldía. La falta de limpieza es evidente: papeleras desbordadas, basura acumulada y desperfectos convierten este mirador histórico en un reflejo de la pasividad del Ayuntamiento”. Recuerda además que “mientras el gobierno socialista anterior conseguía que la postal del mirador del Valle se convirtiera en Panorámica Nocturna más bonita del mundo, el gobierno actual del Partido Popular y Vox, tiene abandonado un mirador donde este fin de semana se rodaba una película, con toda la basura de fondo en el mirador del Valle”.

La concejala socialista Laura Villacañas subraya que “Toledo está pagando el precio de un gobierno más pendiente de los titulares de prensa que del trabajo diario. Los árboles siguen siendo talados sin informes, las ratas y plagas se multiplican sin ninguna respuesta y el Consejo Municipal de Medio Ambiente permanece ausente, mientras se necesita con urgencia una hoja de ruta clara para proteger nuestros espacios naturales”.

El Grupo Municipal Socialista insiste en la convocatoria inmediata del Consejo Municipal de Medio Ambiente, órgano clave para garantizar transparencia, supervisión y participación ciudadana. “No es un capricho, es una necesidad. La ciudad exige decisiones, medidas y explicaciones. Cada día que pasa sin actuar es un día más de abandono, degradación y riesgo para los toledanos”, afirma Villacañas.

La concejala recuerda que la responsabilidad principal es del Ayuntamiento. “Si bien hay ciudadanos y ciudadanas que han hecho esfuerzos puntuales para limpiar y cuidar el entorno, la limpieza y mantenimiento de la ciudad y su entorno es tarea del gobierno de Velázquez. Y su concejal delegado, Rubén Lozano debe poner medidas encima de la mesa y dar cuenta en el Consejo de Medio Ambiente”.

