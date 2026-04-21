Javier Ruiz, nuevo director regional de Onda Cero Castilla-La Mancha

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, Javier Ruiz ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional en Onda Cero, donde comenzó en 1997. Desde entonces ha pasado por las emisoras de Toledo, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, asumiendo diferentes responsabilidades y dirigiendo durante los últimos tres años las emisoras manchegas.

A lo largo de su carrera ha participado con asiduidad en programas de cadena y ha dirigido espacios regionales y nacionales en distintas franjas horarias. Además, colabora con medios como La Razón, El Español o La Tribuna, donde escribe reportajes y columnas de opinión.

Su labor periodística ha sido reconocida en numerosas ocasiones, entre ellas con el Certamen Periodístico Virgen de las Viñas de Tomelloso, uno de los premios mejor dotados económicamente del país.

Con este nombramiento, Onda Cero consolida su compromiso con una forma de hacer radio basada en la credibilidad, la pluralidad y especialmente, la cercanía, valores que han convertido a la cadena en un referente informativo en Castilla-La Mancha.

Onda Cero Castilla-La Mancha lleva en su ADN la vocación de motor de dinamización social y económica, conectando a los actores institucionales, empresariales, culturales y asociativos de Castilla-La Mancha con los oyentes. Onda Cero es la radio donde se escuchan todas las voces y donde se explican, con rigor y sensibilidad, las realidades que definen el día a día de la comunidad autónoma.