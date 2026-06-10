Samuel Rodríguez Martín, nuevo académico de la RABACHT

El nuevo académico numerario es licenciado en Humanidades y máster en Patrimonio Histórico por la Universidad de Castilla-La Mancha, arqueólogo y codirector de la empresa A Tempora Arqueología, según ha informado la Real Academia por nota de prensa.

Entre sus principales actuaciones destacan la dirección de los trabajos arqueológicos de la Catedral de Toledo y la oficina técnica del Arzobispado.

Dentro de la ciudad de Toledo ha intervenido en la Catedral e iglesias como las de Santa Eulalia, el Salvador, la Magdalena y Santo Tomé, así como en los conventos de Santa Isabel y Agustinas Calzadas (Gaitanas), la sinagoga de Santa María la Blanca, la mezquita del Cristo de la Luz y el colegio de Infantes.

Sus actuaciones en iglesias parroquiales de la provincia son muy abundantes: San Esteban Protomartir (Bargas), Santo Tomás Apóstol (Orgaz), San Antonio Abad (El Toboso), Santa María Magdalena (Escalonilla), Nuestra Señora de la Asunción (Villafranca de los Caballeros), Purísima Concepción (Ontígola), Nuestra Señora de la Asunción (Arcicóllar), San Juan Bautista (Consuegra), San Eugenio (Argés), Nuestra Señora de Altagracia (Mora), Nuestra Señora de la Paz (Puebla de Montalbán), San Juan Bautista (Fuensalida), Santa María la Real y San Juan Bautista (Los Yébenes).

A esta larga relación es necesario añadir la capilla de la Vera Cruz en Santo Domingo de Yepes y las ermitas de la Caridad de Madridejos y la Concepción de Yepes, además del palacio de los Marqueses de Montemayor, en Villaseca de la Sagra.

Para finalizar, ha realizado diferentes tareas de catalogación de patrimonio cultural, cartas arqueológicas municipales e informes de impacto.

NUEVOS ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Además de la elección de nuevo académico numerario, la sesión incluyó otras dos votaciones: las de nuevos académicos correspondientes y las de los premios correspondientes al curso 2025- 2026.

Han sido elegidos académicos correspondientes la doctora en derecho Alicia Valmaña Ochaíta, miembro de diversas asociaciones científicas, entre ellas la Fundación Pastor de Estudios Clásicos, y decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha); el doctor en ciencias de la documentación Carlos Vega Hidalgo, especialista en el estudio de la Guerra Civil en Toledo, y el Licenciado en Humanidades (UCLM) y DEA en Historia Contemporánea, Jaime Gallardo Alamillo, comisario de exposiciones y autor de publicaciones, con especial atención a la comarca de los Montes de Toledo.

También han sido elegidos la doctora en Derecho María Consuelo Sánchez Castro Díaz-Guerra, miembro de la Royal European Academy of Doctors; el doctor en Historia del Arte Antonio José Díaz Fernández, investigador y especialista en arte barroco toledano; el doctor en Historia e Instituciones Económicas, David González Agudo, profesor en la Universidad de Valencia, desde donde ha estudiado la historia económica de Toledo durante la Edad Moderna, y el decano de la Facultad de Humanidades de Toledo Óscar López Gómez, especialista en Toledo a finales de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna.

Asimismo, han sido elegidos la licenciada en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha Soledad Mancebo Salvador, técnica de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Yepes; el director de orquesta Javier Ulises Illán, fundador de Nereydas y director de Accademia Barocca Lucernensis; el licenciado en Historia y doctor en Humanidades Lucas Montojo Sánchez, especialista en historia de la mujer durante el siglo XVI en la Nueva España, y el graduado en Derecho y doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas Manuel Martín Calero Gastaminza, que ha dedicado sus esfuerzos a estudiar, entre otras biografías, la del arquitecto Eduardo Lagarde Aramburu (1883-1950).

PREMIOS DEL CURSO 2025-2026

Con respecto a los premios anuales que otorga la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ha recaído en el fotógrafo David Blázquez, en la categoría de Artes; el historiador del arte Juan Nicolau Castro, en Historia, y el investigador Juan Carlos Pantoja Rivero, en Literatura.

También han sido elegidos la Diputación de Toledo en la categoría de Patrimonio; la Consejería de Hacienda en Rehabilitación, y la Agrupación Naturalista Esparvel en Patrimonio Natural.