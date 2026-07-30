La inspección de trabajo sanciona a Bolt en Toledo por su trato a los empleados

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Toledo presentó en noviembre del año pasado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por las precarias condiciones laborales y la explotación que sufren los trabajadores de Bolt, que opera en la capital regional desde hace casi un año, con la concesión de más de una treintena de licencias a la mercantil Colorado Steel S.L. Jornadas laborales de hasta 14 horas diarias, tener que costear las reparaciones de los vehículos en caso de accidente, estrés y ansiedad por la presión de tener que alcanzar los objetivos de facturación para evitar ser despedidos. "Este es el día a día de quienes trabajan en Bolt en Toledo", explica Carmen Trujillo, responsable del Sector Carretera y Logística en FSC CCOO CLM.

El sindicato denuncia que la empresa actuó con un absoluto desprecio hacia las instituciones y hacia las normas que protegen a las personas trabajadoras. Pese a estar formalmente requerida, no se presentó en las oficinas de la Inspección de Trabajo y, en su lugar, envió por correo electrónico solo una parte de la documentación solicitada, sin dar explicación alguna. Con ello, “impidió la práctica de las actuaciones inspectoras en los términos previstos e imposibilitó la realización de las comprobaciones necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos objeto de investigación”.

Pese a esta sanción, la situación laboral sigue igual y la empresa Bolt sigue sometiendo a las personas trabajadoras a unas condiciones laborales de explotación, precariedad y presión constante. Por ello, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO pide al Ayuntamiento de Toledo, -que ha sancionado a esta empresa en varias ocasiones-, y a la Junta de Castilla-La Mancha que intervengan para resolver esta situación, “no puede ser que a las empresas les salga barato incumplir la normativa laboral, es absolutamente intolerable la situación a la que se ven sometidos día a día los trabajadores de Bolt. CCOO seguiremos peleando para que estas personas trabajadoras tengan unas condiciones laborales dignas y para que se respeten sus derechos”, concluye Trujillo.