ESTE FIN DE SEMANA

El Parque de la Vega reabre en Toledo desde este viernes

El Ayuntamiento de Toledo celebrará este fin de semana la esperada reapertura del Parque de La Vega con un completo programa de actividades culturales, deportivas, musicales y familiares dirigidas a todos los públicos. Desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas gratuitas en un entorno renovado que recupera su protagonismo como espacio de encuentro y convivencia en la ciudad.

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El Parque de la Vega de Toledo reabre sus puertas reformado
El Parque de la Vega de Toledo reabre sus puertas reformado | Onda Cero Radio Toledo

Durante todo el fin de semana permanecerá abierta la exposición 'Memoria del Parque de La Vega', instalada frente a la Casa de Corcho, una muestra que permitirá a los asistentes recorrer la historia y evolución de este emblemático enclave toledano, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La programación arrancará el viernes 19 de junio con la 48ª Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, cuya salida tendrá lugar a las 21.00 horas desde el Paseo Imperial, consolidándose como una de las citas deportivas tradicionales de la ciudad. La jornada concluirá a las 22.00 horas con el concierto de la Unión Musical Benquerencia en el Templete de La Vega.

El sábado 20 de junio estará marcado por las propuestas culturales y patrimoniales. A las 10.30, 12.00 y 19.00 horas, la compañía Teatro Atenea ofrecerá las rutas teatralizadas 'La Vega Imperial: reyes, risas y secretos de Toledo', con salida desde el Templete de La Vega, acercando la historia de la ciudad de una forma amena y participativa.

Además, dentro del programa Patrimonio Andalusí, se celebrarán visitas guiadas a las 11.00 y 12.00 horas, con reserva previa online a través de la web de Turismo de Toledo. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo de La Vega.

El domingo 21 de junio estará especialmente dedicado a las familias y al ocio saludable. Entre las 09.00 y las 12.00 horas, el Paseo Imperial acogerá actividades deportivas infantiles dirigidas a niños de entre 6 y 12 años, con disciplinas como fútbol, baloncesto, vóley, tiro con arco, tenis, pádel, bádminton, atletismo, tenis de mesa y futbolín.

Asimismo, de 10.00 a 12.00 horas se desarrollará una masterclass de yoga en el interior del parque, promoviendo el bienestar y el disfrute del entorno natural. A las 13.00 horas, los hosteleros de los quioscos del parque ofrecerán un aperitivo gratuito a los asistentes como gesto de bienvenida a esta nueva etapa de La Vega.

La programación concluirá con una tarde-noche dedicada a la cultura y la música. A las 20.00 horas, el Templete de La Vega acogerá el espectáculo de títeres 'La ratita presumida', a cargo de la compañía Tropos Teatro de Títeres, pensado para el público familiar. Finalmente, a las 22.00 horas, la Banda de Música Ciudad de Toledo pondrá el broche final a este fin de semana de celebración con un concierto en el Templete.

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