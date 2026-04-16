Desmantelan un laboratorio de droga en Gerindote y detienen a 13 personas, también de Colombia

Con esta operación, queda desmantelado un macro laboratorio de extracción y procesamiento de clorhidrato de cocaína en una nave industrial de la provincia de Toledo, en Gerindote. Operaba las 24 horas del día por “cocineros” traídos expresamente de Colombia y contaba con un sofisticado y completo equipamiento, con hasta 3,5 toneladas de precursores. Han sido detenidas 13 personas en cinco provincias españolas que formaban un entramado criminal internacional de tráfico de drogas entre América y Europa. A lo largo de la investigación se ha incautado una tonelada de cocaína y cerca de ocho toneladas de harina de maíz impregnada con cocaína que era extraída en el laboratorio.

Las investigaciones de esta operación, de nombre “Sircan”, se remontan al año 2022, cuando la Guardia Civil descubrió el posible tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa mediante su ocultación en contenedores marítimos con destino Rotterdam (Países Bajos). Desde allí era distribuido a España y a distintos puntos europeos.

El área principal del laboratorio estaba organizada en varias zonas diferenciadas: extracción, precipitación y filtrado, y, por último, prensado y empaquetado. En cada una de estas zonas se desarrollaba una actividad continua, en turnos durante las 24 horas del día, orientada al procesamiento de cocaína base y su posterior transformación en clorhidrato de cocaína, el cual era presentado en forma de “ladrillos” y sellado con los distintos logotipos utilizados por la organización para diferenciar su producto en el mercado ilícito.

En el momento de la intervención, el laboratorio se encontraba en plena producción y con sustancia en distintas fases del proceso, desde mezclas liquidas de cocaína base con disolventes, hasta ya el clorhidrato de cocaína finalizado. Fueron intervenidas entre 7 y 8 toneladas de harina de maíz utilizada como medio de ocultación y transporte, impregnada con cocaína base. También se encontraron 9 kilos de cocaína ya procesados y empaquetados dispuestos para su venta, de gran pureza próxima al 93%.

Durante el desmantelamiento de la infraestructura se intervinieron 3.500 kilos de distintos precursores, tanto sólidos como líquidos, utilizados en las diversas fases de la extracción y procesamiento de la droga. El laboratorio estaba equipado con todos los útiles y materiales necesarios, constituyendo para la organización una fuente estable y continua de producción de sustancias estupefacientes.

Además del clorhidrato de cocaína se han incautado diversas cantidades menores de otras sustancias como cocaína rosa, MDMA, popers, marihuana, 90 comprimidos para la disfunción eréctil y bolsas de Paprika exactamente iguales a las que contenía el contenedor incautado en el puerto de Cartagena (Colombia), con casi una tonelada de cocaína.

Paralelamente, la Unidad Operativa de Toledo de Vigilancia Aduanera ha realizado el estudio de las relaciones patrimoniales y económicas entre los investigados, que han dado como resultado la adopción de medidas cautelares contra siete inmuebles, 17 vehículos y once cuentas bancarias.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Policía Judicial de la Guardia Civil en Toledo, conjuntamente con la Jefatura Superior de Policía de Madrid y el Servicio de Vigilancia Aduanera. En Colombia fue la Policía Antinarcóticos de dicho país la que efectuó la inspección y aprehensión en el puerto de origen.

Durante el desarrollo de la operación ha sido de gran importancia la cooperación policial internacional entre diversos países del Norte y Sudamérica (EE.UU. Colombia, Perú y Uruguay), así como de Europa (Francia, Países Bajos y Portugal), habiéndose llevado a cabo incluso actividad operativa en Colombia, Perú y Portugal, que ha sido crucial para el importante resultado conseguido.