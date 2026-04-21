Pelahustán presenta su Feria Ganadera, referente en el sector

En el acto han participado la diputada de Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, María García, y el alcalde de Pelahustán, Roberto García, quienes han puesto en valor el papel de este evento como motor económico, social y cultural del medio rural.

Durante su intervención, la diputada ha subrayado el compromiso de la institución provincial con este tipo de iniciativas. “Las ferias ganaderas son el alma de nuestros pueblos, pues no son solo un punto de encuentro para ganaderos, agricultores y comerciantes. Son, ante todo, una celebración de nuestras raíces, de nuestro trabajo y de la vida en el campo”, ha afirmado.

María García ha destacado que estos encuentros “permiten a los productores mostrar y vender sus animales, intercambiar conocimientos y abrir nuevas oportunidades de negocio”, además de constituir espacios de mejora genética y transmisión cultural.

En este sentido, ha reiterado el respaldo de la Diputación: “Apoyamos las ferias ganaderas porque con ello apoyamos al campo y a los ganaderos, a nuestras costumbres y a un modelo de desarrollo que respeta nuestras raíces y mira al futuro, especialmente al de nuestros jóvenes”.

Un evento con historia y proyección

Por su parte, el alcalde de Pelahustán, Roberto García, ha puesto el acento en el arraigo histórico de la feria y su evolución hasta convertirse en una referencia provincial.

“Esta feria no es solo un evento, es parte de nuestra identidad y de nuestra historia como pueblo. Se trata de una tradición con raíces profundas, ya documentada desde finales del siglo XIX como punto de encuentro de referencia para ganaderos de toda la comarca”, ha señalado.

Roberto García ha puesto en valor que “Pelahustán volverá a ser un punto de encuentro para profesionales, ganaderos, familias y visitantes, reflejando la riqueza y diversidad de nuestro sector primario” y ha añadido que “en 2026 damos un paso más, recuperando el espíritu original de la feria y adaptándolo a un sector moderno, competitivo y en constante transformación”.

Durante su intervención, ha insistido en el objetivo de la cita: “poner en valor el mundo rural, dignificar el trabajo del sector primario y acercarlo a la sociedad”.

Además, ha defendido que “no hay futuro sin campo y no hay identidad sin nuestras raíces”.

En cuanto a las metas de futuro, ha afirmado que “nuestra aspiración es seguir consolidando esta feria como una referencia en la provincia de Toledo y una de las citas ganaderas más destacadas de Castilla-La Mancha”.

Por último, ha querido agradecer la implicación colectiva: “cuando Pelahustán se une en torno a una causa como esta, demuestra que es capaz de hacer cosas grandes”.

Actividades para acercar el campo a la sociedad

La programación incluye una amplia variedad de actividades pensadas para todos los públicos, con el objetivo de recuperar la tradición sin renunciar a la modernización. Entre ellas destacan, entre el sábado y el domingo, la práctica de trilla con mula, que se desarrollará en el Prado Redondo; juegos infantiles en el Polideportivo; exhibición de Aves Rapaces, en el Prado Redondo.

El miércoles, 29 de abril, se pondrá el punto y final a la feria con un taller didáctico infantil bajo el epígrafe “Cuida la tierra”; la actuación musical “Domingo Show”; y una caldereta popular, poniendo así el colofón más esperado a la feria de Pelahustán.

El alcalde ha invitado a vecinos y visitantes a participar en esta cita, porque “venir a la Feria Ganadera de Pelahustán no es solo asistir a un evento, es volver al origen”.

Con esta feria, Pelahustán vuelve a situarse como punto de encuentro del sector ganadero y ejemplo del dinamismo del medio rural, con el respaldo de la Diputación de Toledo en su apuesta por preservar, impulsar y dar futuro a las tradiciones del campo.