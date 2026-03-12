Inauguran el nuevo Instituto de Medicina Legal en Toledo

EN LA CALLE DINAMARCA

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha inaugurado el nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Toledo que además se encargará de atender los asuntos vinculados a esta materia en la provincia toledana y Ciudad Real. Culmina una obra así que iba a estar concluida en 2025 y acumula 15 años de retraso.

Félix Bolaños ha visitado Toledo, de donde, por cierto "son mis cuatro abuelos, dos de Fuensalida y dos de Villafranca de los Caballeros", para inaugurar este nuevo edificio que dará cobertura a Toledo y Ciudad Real.

Además ha mantenido una reunión con la Presidenta del TSJ en Castilla-La Mancha, Pilar Astray, y asegura, por una parte que la pendencia de juicios en Castilla-La Mancha se ha reducido en 12,7% a pesar de contar con edificios vetustos y anticuados.

Ha apostado por modernizar la estructura judicial, también ha anunciado que se convocarán en España hasta 700 plazas para jueces y fiscales, 500 y 200 respectivamente, y espera que las Unidades de Violencia de Género ubicadas en Guadalajara, Cuenca y Toledo empiecen a funcionar de manera óptima "durante los próximos meses". De estos 50 se han abierto en todo el territorio nacional.

