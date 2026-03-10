Asaja reclama en Toledo mayor agilidad en las ayudas agrícolas de Agricultura

Actualmente, se está realizando el primer pago de la ayuda correspondiente a la convocatoria de 2023, cuya solicitud de abono se presentó el pasado 5 de diciembre de 2025, según ha informado la organización agraria por nota de prensa. Sin embargo, de los expedientes tramitados por Asaja Toledo, únicamente la mitad estaría en proceso de entrar en este primer pago. El resto de las solicitudes se encuentran en distintas fases de tramitación, lo que previsiblemente retrasará su abono hasta la siguiente remesa.

La organización agraria ha mostrado especial preocupación por aquellos expedientes que tienen la documentación presentada, pero de los que aún no consta revisión por parte de los servicios técnicos de los organismos provinciales de la Consejería de Agricultura en Toledo.

Desde la organización entienden la complejidad administrativa de estas ayudas, que exigen mucha documentación, incluyendo la elaboración de un plan empresarial, y que provoca una importante carga de trabajo a los servicios técnicos provinciales de Agricultura, que requerirían, probablemente, de un refuerzo de estos.

En este sentido, Asaja Toledo ha recalcado la excelente disposición de los mismos para facilitar el avance en el trabajo.

No obstante, la organización agraria ha evaluado como necesario mejorar la coordinación entre las oficinas comarcales y la Delegación de Agricultura, así como estudiar una racionalización del calendario de convocatorias para evitar su solapamiento y facilitar una gestión más eficiente de los expedientes, lo que redundaría en beneficios para los agricultores y ganaderos toledanos.

DIFICULTADES CON EL PROGRAMA DE LA PAC

Por otro lado, Asaja Toledo ha denunciado el mal funcionamiento del programa informático de la PAC en pleno período de solicitud de las ayudas correspondientes a la campaña 2025-2026.

Entre los problemas más habituales, y de los que se ha informado ya a la Consejería de Agricultura, cabe destacar que la aplicación 'SGA@pp' lleva 20 días sin funcionar, cuando es imprescindible para poder terminar las alegaciones al Sigpac y presentar las fotos preventivas sobre parcelas afectadas por daños de conejos, encharcamiento o cambios de cultivo, y evitar así que el agricultor pueda ser sancionado por incumplimientos de la condicionalidad agraria o de ecorregímenes.

Otros de los fallos detectados tienen que ver con la función gráfica, que funciona con lentitud y con problemas en la sincronización de recintos, a los que se suman problemas en la recuperación de expedientes, en las cargas de información y en las validaciones.

Asaja Toledo ha recordado la importancia de contar con un soporte informático ágil y sin errores para poder dar el mejor servicio a los agricultores y ganaderos y para poder cumplir los plazos de la PAC, que termina el 30 de abril.