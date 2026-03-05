Castilla-La Mancha celebra un evento sobre IA y su aplicación en el ámbito sanitario

Así lo ha destacado el secretario general del SESCAM, Luis Ruiz Molina, en la inauguración del I Foro IA en Sanidad de Castilla-La Mancha, quien, además, ha agradecido a los profesionales que integran su estructura la iniciativa de la organización sobre un tema tan en boga en la actualidad, como es el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito sanitario, incidiendo en que “con este tipo de iniciativas, Castilla-La Mancha y el conjunto del sistema sanitario español avanzan hacia un modelo de atención más digital, sostenible y adaptado a los retos del futuro”.

El evento está concebido con cuatro mesas de participación donde se van a tratar diversos temas. La primera mesa va a tratar sobre la IA en la práctica clínica: impacto real y dilemas asistenciales.

Aquí, según Ruiz Molina, “va a ser muy interesante tocar los temas que ya he mencionado, pero también tratar la IA como una nueva herramienta de ayuda y no de conflicto, a la vez que se debatirá sobre cómo cambia la relación médico-paciente con la Inteligencia Artificial”.

La segunda mesa estará dedicada a la responsabilidad jurídica, “cuando la IA falla, ¿quién responde y cómo se delimita?”.

En esta mesa vamos a descomponer el “circuito de responsabilidad” para identificar dónde pueden aparecer fallos -diseño, entrenamiento, validación, despliegue, uso clínico- y la delimitación de responsabilidades entre fabricantes, proveedores, centros y profesionales, explicó el secretario general del SESCAM.

La tercera mesa será sobre implicaciones normativas de la Inteligencia Artificial en Sanidad. El secretario general del Servicio de Salud ha explicado que se repasarán los puntos esenciales del Reglamento de IA y su impacto directo en hospitales y centros sanitarios así como el encaje entre la Ley de Protección de Datos y normativa de historia clínica.

En la última mesa se debatirá sobre IA y ciberseguridad. Aquí, ha comentado Ruiz Molina, “abordaremos medidas organizativas y técnicas para proteger datos especialmente sensibles, resaltando la importancia de la ciberseguridad en dispositivos médicos conectados, porque la superficie de ataque ya no es solo el “sistema”, sino el propio ecosistema clínico”.

Así pues, el secretario general del SESCAM ha concluido que “hoy en Toledo se va a hablar de presente y de futuro, con expertos y entendidos en la materia y con personalidades de otras Comunidades, en un foro enriquecedor y que nos va a arrojar luz sobre un tema tan apasionante como es la Inteligencia Artificial y su aplicación a la salud”.