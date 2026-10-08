El Ayuntamiento de Toledo concede la licencia de obras a la Diputación para edificar la UDACE

La concesión de esta licencia permite continuar con el impulso a un proyecto que la Diputación considera prioritario para reforzar la atención especializada a las personas con daño cerebral adquirido y ofrecer una respuesta en la propia provincia a pacientes y familias que hasta ahora tienen que desplazarse fuera de Toledo para recibir este tipo de atención.

La institución provincial reafirma así su compromiso con las personas y las familias de Toledo y con la creación de recursos asistenciales que permitan mejorar la atención, la recuperación y la calidad de vida de quienes más lo necesitan, ha informado la Diputación en nota de prensa.

UNA INVERSIÓN DE 14,67 MILLONES DE EUROS

La Diputación de Toledo va a destinar 14.671.338,38 euros para hacer realidad la futura UDACE, de los que 12.771.338,38 euros corresponden a las obras de adecuación del Pabellón 3 y 1.900.000 euros al equipamiento sanitario y terapéutico necesario para su funcionamiento.

El proyecto avanza después de que el Pleno de la Diputación haya aprobado por unanimidad la financiación de esta actuación y de que la institución provincial haya publicado la licitación de las obras.

La futura unidad forma parte del compromiso de todos los grupos políticos de la Diputación con la mejora de los servicios asistenciales de la provincia y con una atención pública más cercana, especializada y centrada en las necesidades de los pacientes y sus familias.

La UDACE podría alcanzar las 80 plazas de ingreso, distribuidas en dos unidades de 20 habitaciones domotizadas, además de una Unidad de Rehabilitación Ambulatoria y Hospital de Día con capacidad para atender entre 200 y 400 pacientes al año. El objetivo del recurso es ofrecer una atención integral que combine la rehabilitación física con el acompañamiento social, laboral y personal de los pacientes.

El edificio contará con una superficie construida de 5.885 metros cuadrados, con 1.600 metros cuadrados destinados a hospitalización y 1.500 metros cuadrados para terapias avanzadas. También incluirá un gimnasio de 200 metros cuadrados, piscina terapéutica, espacios para hidroterapia y tecnología especializada en rehabilitación y neuroestimulación.

La actuación contempla además 2.700 metros cuadrados de espacios exteriores, con accesos accesibles y un jardín terapéutico, y está diseñada bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad.

La Diputación mantiene así su compromiso con un proyecto que responde a una necesidad asistencial de la provincia y que sitúa la atención a las personas con daño cerebral adquirido y a sus familias entre las prioridades de la institución.

UNA RESPUESTA CENTRADA EN LAS PERSONAS Y SUS FAMILIAS

La futura UDACE representa también un paso adelante en la humanización de la atención a las personas con daño cerebral adquirido, al poner a su disposición un recurso especializado que hasta ahora no existía en la provincia de Toledo.

La creación de esta unidad supone ofrecer a las personas afectadas y a sus familias un espacio de atención, rehabilitación y acompañamiento más cercano, evitando desplazamientos fuera de la provincia y facilitando una atención integral adaptada a sus necesidades. Un proyecto que sitúa a las personas en el centro y que refleja el compromiso de la Diputación de Toledo con una atención más próxima, especializada y humana.