La operación se ha saldado con la detención de cuatro personas, vinculadas entre sí por estrechos lazos familiares, a quienes se les atribuye la participación en robos con fuerza y robos con violencia en establecimientos comerciales, estaciones de servicio y dependencias municipales, según ha informado la Guardia Civil por nota de prensa.

Los detenidos, todos ellos con antecedentes por hechos similares, actuaban de forma coordinada y siguiendo un patrón de actuación definido.

Su principal base de operaciones se encontraba en el municipio toledano de Valdeverdeja, desde donde se organizaban para desplazarse a distintas localidades y perpetrar los hechos delictivos.

Los primeros indicios apuntaban a un grupo organizado que empleaba un procedimiento de actuación recurrente: sustraían vehículos, principalmente de un mismo fabricante, para desplazarse hasta las localidades en las que seleccionaba sus objetivos y cometían varios delitos durante la misma madrugada.

Una vez en los establecimientos, los integrantes del grupo empleaban la fuerza para acceder a su interior y, en determinados casos, recurrían a la intimidación y la violencia contra las personas presentes para apoderarse del dinero de las cajas registradoras, máquinas expendedoras y de otros efectos de valor, llegando a amenazar con armas blancas a los mismos.

El incremento en una segunda oleada delictiva coincidió con la salida de prisión, meses antes, de quien sería identificado durante la investigación como el principal integrante del grupo.

Este individuo había ingresado anteriormente en prisión por hechos similares.

Las pesquisas permitieron determinar que los integrantes del grupo seleccionaban vehículos en localidades próximas a su lugar de residencia para utilizarlos en sus desplazamientos.

Sin embargo, el avance de la investigación y la presión policial provocaron un cambio en su forma de actuar, comenzando a desplazarse a pie para perpetrar nuevos delitos en casas de campo y fincas rústicas de Valdeverdeja.

Durante las semanas siguientes se registraron cerca de una decena de robos en esta localidad, una situación que generó una creciente preocupación entre los vecinos, algunos de los cuales llegaron a organizar patrullas de vigilancia.

La tensión derivó, a finales de octubre, en un altercado multitudinario entre vecinos y familiares de los investigados.

Tras más de cuatro meses de investigación, las labores llevadas a cabo permitieron localizar el principal núcleo de actividad del grupo, situado en dos inmuebles de una misma calle de Valdeverdeja.

La operación culminó con la práctica simultánea de dos registros domiciliarios, en los que los agentes intervinieron diversas prendas de vestir utilizadas para ocultar la identidad de los autores durante los asaltos, armas blancas y numerosos efectos de ilícita procedencia.

A los cuatro detenidos se les atribuye, presuntamente, la comisión de delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza, robo con violencia y robo o hurto de uso de vehículo.

Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de los cuatro detenidos.

Para poder llevar a cabo esta operación han sido claves la colaboración de Policía Nacional de Talavera de la Reina, así como del Ayuntamiento de la localidad de Valdeverdeja.