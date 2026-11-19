La operación, cerrada el pasado 13 de noviembre, incluye cinco parcelas que suman una superficie de 23.674 metros cuadrados. La adquisición ha sido financiada íntegramente con recursos propios de la compañía.

Con esta compra, la empresa da un nuevo paso en la implantación de su proyecto tecnológico en Talavera, aunque su ejecución definitiva continúa condicionada a la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias, así como al cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos previstos.

La compañía ha precisado además que sobre los terrenos existía una hipoteca a favor de SEPES que ya ha sido cancelada económicamente, quedando pendiente únicamente la tramitación de su cancelación registral.

El futuro centro de datos forma parte de la estrategia de Substrate AI para desplegar infraestructuras tecnológicas en España y reforzar la capacidad europea en computación e inteligencia artificial, con la vista puesta en el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas y la atracción de inversión al territorio.