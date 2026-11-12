Patrimonio

Talavera se manifestará para pedir la rehabilitación del Puente Viejo

Diversas asociaciones y colectivos de Talavera de la Reina han convocado una manifestación el próximo 22 de noviembre para reclamar la rehabilitación integral y urgente del Puente Romano o Puente Viejo, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad.

Redacción

Talavera de la Reina |

Imagen del derrumbe del Puente Romano de Talavera de la Reina
Imagen del derrumbe del Puente Romano de Talavera de la Reina | Agencia EFE

La movilización, impulsada por entidades como SOS Talavera y Comarcas, la Asociación de Vecinos San Antonio-Puente Romano, FEPEMTA, Verdebora, Talavera Existe y Resiste, Esparvel o Ardeidas, entre otras, tiene como objetivo exigir a las administraciones competentes una actuación efectiva para recuperar este elemento del patrimonio histórico y cultural talaverano.

Los convocantes denuncian que, más de un año y medio después del derrumbe sufrido por el puente en marzo de 2025, todavía no se han iniciado las obras de rehabilitación anunciadas por las distintas administraciones.

La marcha partirá a las 11:00 horas desde la Ronda del Cañillo, recorrerá el entorno del puente y finalizará junto al Puente Viejo, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Posteriormente, los asistentes podrán participar en una visita al Parque del Vivero.

Las organizaciones promotoras defienden que la recuperación del Puente Viejo debe convertirse en una prioridad y reclaman compromisos concretos y un calendario de actuaciones para garantizar la conservación de un símbolo histórico e identitario de Talavera.

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