Talavera se manifestará para pedir la rehabilitación del Puente Viejo

La movilización, impulsada por entidades como SOS Talavera y Comarcas, la Asociación de Vecinos San Antonio-Puente Romano, FEPEMTA, Verdebora, Talavera Existe y Resiste, Esparvel o Ardeidas, entre otras, tiene como objetivo exigir a las administraciones competentes una actuación efectiva para recuperar este elemento del patrimonio histórico y cultural talaverano.

Los convocantes denuncian que, más de un año y medio después del derrumbe sufrido por el puente en marzo de 2025, todavía no se han iniciado las obras de rehabilitación anunciadas por las distintas administraciones.

La marcha partirá a las 11:00 horas desde la Ronda del Cañillo, recorrerá el entorno del puente y finalizará junto al Puente Viejo, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Posteriormente, los asistentes podrán participar en una visita al Parque del Vivero.

Las organizaciones promotoras defienden que la recuperación del Puente Viejo debe convertirse en una prioridad y reclaman compromisos concretos y un calendario de actuaciones para garantizar la conservación de un símbolo histórico e identitario de Talavera.