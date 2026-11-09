Festejos

El alumbrado navideño en Talavera costará 163.000 euros

Redacción

Talavera de la Reina |

Luces de Navidad de Alcalá de Henares
La Plataforma Vecinal Nuestra Señora de Belén de Alcalá de Henares reclama más luces de Navidad en la avenida principal del Distrito II | Onda Cero Alcalá de Henares

Así se ha pronunciado en rueda de prensa donde ha dado a conocer que se ha aprobado una propuesta de gratificación al personal funcionario colaborador del servicio de información censal de la jornada electoral del día 29 de noviembre que estarán distribuidos en seis centros electorales.

Por otra parte, se ha declarado desierta la licitación del contrato de asfaltado de las calles Nicaragua, Costa Rica y otras; un proyecto cuyo precio base de licitación sin IVA ascendía a 436.363 euros,

García-Barroso ha respondido a las preguntas sobre la evolución de las obras de los colectores, y ha señalado que los trabajos continúan ejecutándose por parte de la empresa Aqualia y a pesar de las recientes lluvias, que dificultan los trabajos, espera que finalicen dentro del plazo previsto.

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