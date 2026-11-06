El Ayuntamiento abre el plazo para solicitar las ayudas a la contratación y al autoempleo

El Ayuntamiento de Talavera, a través del Organismo Autónomo Local Instituto de Promoción Económica de Talavera (OAL IPETA), ha abierto el plazo de solicitud de las ayudas destinadas a fomentar el empleo y el emprendimiento en la ciudad, mediante incentivos a la contratación de personas desempleadas y al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo el pasado 4 de noviembre, cuenta con una dotación económica total de 50.000 euros, distribuidos en dos líneas de actuación: 30.000 euros para ayudas a la contratación y 20.000 euros para apoyar el autoempleo.

En concreto, la primera línea de actuación está dirigida a empresas, autónomos y entidades sin ánimo de lucro que cuenten con un centro de trabajo en Talavera y formalicen contratos de trabajo de, al menos, seis meses de duración con personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en una Oficina Emplea de Castilla-La Mancha antes de su contratación.

La cuantía de esta ayuda asciende a 1.200 euros por cada contrato a jornada completa, reduciéndose proporcionalmente en el caso de contratos a tiempo parcial, que deberán contar con una jornada mínima del 50 por ciento.

Por su parte, la segunda línea de actuación contempla ayudas para personas desempleadas que decidan iniciar una actividad por cuenta propia y establecerse como autónomas. Para ello, deberán darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la mutualidad profesional correspondiente, desarrollar su actividad económica y tener su domicilio fiscal en Talavera, además de presentar un plan de empresa o una memoria de viabilidad del proyecto.

En este caso, la ayuda prevista es de 2.000 euros por beneficiario, como incentivo económico directo para facilitar el establecimiento inicial y la puesta en marcha de la actividad empresarial.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.talavera.org), accediendo al trámite denominado ‘Ayudas IPETA Empleo y Emprendimiento’.

El plazo de presentación ya ha comenzado y permanecerá abierto de forma permanente hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible.

La concesión de las ayudas se realizará mediante un procedimiento de evaluación individualizada y por estricto orden de entrada de las solicitudes completas en el registro electrónico. Por este motivo, la fecha y hora de presentación, junto con toda la documentación exigida, determinarán la prelación de las solicitudes.

En cuanto a la documentación, las empresas que soliciten las ayudas a la contratación deberán aportar, entre otros documentos, el contrato formalizado, la vida laboral de la empresa y la documentación acreditativa de la situación de desempleo de la persona contratada. En el caso de las ayudas al autoempleo, será necesario presentar el alta censal, el alta en el RETA o mutualidad correspondiente, el plan de empresa o memoria de viabilidad y el DNI o NIE.