Garcia-Page valora el giro del Gobierno de España respecto a los centros de datos

En este contexto, ha subrayado la importancia que el proyecto Meta tiene para la localidad y la comarca y ha considerado que “entre la concepción de los centros de datos cuando se empezó a plantear y como están hoy, hay una evolución permanente y hoy podemos, yo lo celebro desde luego, el cambio de posición del Gobierno de España en relación con el decreto, que desde luego era sin consenso de las autonomías, y que a nosotros nos podría perjudicar de una manera muy notable y a las operadoras también”.

En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que el cambio de postura del Gobierno de España “nos permite seguir hablando con bastantes otros centros que también están pensando en Talavera, al fin y al cabo, por aquí pasan las grandes conducciones tecnológicas con el continente americano y eso es una ventaja posicional que aquí podemos aprovechar”.

Para Emiliano García-Page, “la industria del dato es absolutamente clave sin olvidar, el sector primario, ganadería, agricultura”. Así, ha aprovechado para subrayar que como han puesto de manifiesto los datos de la Encuesta de Población Activa, EPA publicados hoy, “estamos batiendo récord en general de Producto Interior Bruto, incluso con los datos que hoy mismo se han hecho públicos de la EPA, el 25% del empleo que se ha generado en España, ha sido en nuestra tierra y además con récord de población activa”, ha reconocido.

El mandatario autonómico ha aprovechado la tertulia entorno a las nuevas tecnologías para mostrar una visión optimista sobre la inteligencia artificial. Considera que, como ocurrió con anteriores revoluciones tecnológicas, generará cambios profundos, nuevos empleos y oportunidades de progreso. Si bien ha insistido en la necesidad de establecer protocolos que limiten sus riesgos.

Para Emiliano García-Page, aunque la Inteligencia Artificial, IA, transformará ámbitos como la sanidad, la educación y el trabajo, seguirá siendo imprescindible el componente humano, especialmente en tareas relacionadas con los cuidados, la empatía y las relaciones personales. También ha opinado que Europa debe reforzar su soberanía tecnológica para no quedar rezagada frente a Estados Unidos y China en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, ya que su competitividad, seguridad e independencia dependen en gran medida de ello.

Precisamente respecto a la UE, el presidente de Castilla-La Mancha, ha aplaudido que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea haya alcanzado, por unanimidad de los 27 Estados miembros, un acuerdo general parcial en relación con el reglamento por el que se establecen las condiciones para la ejecución de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

“Afortunadamente hay cosas que en Europa terminan escuchando. Hoy tenemos la consecuencia de haber dado tanta guerra y de habernos movilizado todo el mundo. Y es que al menos la posición en el modelo de la futura PAC ya tiene mucho más que ver con nuestras ideas”, ha manifestado.

Para García-Page, la tecnología será un factor clave para el desarrollo económico de la región gracias a su disponibilidad de energía sostenible, su ubicación estratégica y la atracción de proyectos como centros de datos. Ha sostenido que la "industria del dato" es un motor que impulsa otras actividades económicas y contribuye a la creación de empleo.