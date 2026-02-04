Talavera cuenta con nuevo gerente para su área sanitaria

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Alberto Jara, ha puesto en valor la estabilidad, el crecimiento y la modernización alcanzados por la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Talavera durante los últimos diez años, coincidiendo con la jubilación de su responsable, José María Ruiz de Oña, y el nombramiento de Adolfo Blanco Jarava como nuevo gerente.

En una comparecencia previa al acto oficial de presentación, Jara destacó que el cambio en la dirección se produce bajo criterios de continuidad, planificación y conocimiento profundo de la organización. Agradeció además la labor desarrollada por Ruiz de Oña durante la última década, un periodo en el que la GAI ha consolidado una estructura asistencial más sólida, con mayor capacidad de respuesta y una cartera de servicios ampliada para mejorar la atención sanitaria en el área de Talavera.

Uno de los pilares de esta etapa ha sido el refuerzo de los recursos humanos. Desde 2015, la plantilla orgánica se ha incrementado en 282 profesionales, lo que supone un crecimiento del 16,2%. Al cierre de 2025, la Gerencia superaba los 2.000 trabajadores, recuperando así personal tras los recortes registrados entre 2011 y 2015.

Durante este tiempo se han puesto en marcha servicios clave como la Unidad de Media Estancia de Salud Mental, la Unidad de Ictus, la Unidad de Hemodiálisis Hospitalaria, la sala de Hemodinámica, los Hospitales de Día de Adulto y Pediátrico, la UCAPI y un segundo Punto de Atención Continuada urbano.

Jara subrayó también el esfuerzo inversor realizado en modernización tecnológica, con actuaciones como la renovación del servicio de Radiodiagnóstico, la automatización del servicio de Farmacia, la creación del Servicio de Microbiología o la ampliación del bloque endoscópico.

La formación sanitaria especializada ha experimentado igualmente un impulso notable, pasando de 18 plazas ofertadas en 2015 a 41 en la actualidad, con previsión de alcanzar las 46 este año. En este periodo, el Hospital Nuestra Señora del Prado ha sido acreditado como Hospital Universitario.

El responsable del SESCAM destacó que Ruiz de Oña deja una Gerencia fortalecida, modernizada y preparada para afrontar retos futuros, tras haber liderado la organización en momentos especialmente complejos como la pandemia.

El relevo en la dirección recae en Adolfo Blanco Jarava, médico con más de dos décadas de experiencia y hasta ahora director médico de la GAI de Talavera. Su designación responde a una apuesta por el talento interno y por un modelo de gestión que prioriza la estabilidad y el conocimiento profundo del área sanitaria. Jara señaló que el nuevo gerente combina experiencia asistencial, capacidad de gestión y visión estratégica.

Blanco Jarava asume la responsabilidad al frente de una Gerencia con varios proyectos estratégicos en desarrollo. Entre ellos destacan los nuevos centros de salud de Talavera Centro, Cebolla y La Pueblanueva, la creación de un área específica de urgencias pediátricas en el hospital, el avance hacia una unidad de cuidados pediátricos intermedios y la próxima renovación de la Resonancia Magnética.

El SESCAM considera que este relevo supone un paso adelante para continuar mejorando la atención sanitaria en el Área de Talavera.

Por su parte, el nuevo gerente agradeció la confianza depositada por la Consejería de Sanidad y por la dirección del SESCAM, y expresó su compromiso de dar continuidad al proyecto iniciado hace más de una década. Subrayó que la Gerencia es hoy una organización más atractiva que hace diez años, gracias al crecimiento en profesionales, capacidad docente, cartera de servicios y modelos de atención, lo que se traduce en un impacto directo en la vida de los pacientes y en el desarrollo de los equipos profesionales.