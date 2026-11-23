Un millar de personas, según los organizadores, se han manifestado este domingo en Talavera de la Reina para pedir al Ministerio de Cultura el arreglo y la rehabilitación completa del Puente Romano-Viejo de la ciudad tras el derrumbe de sus ojos centrales hace más de año y medio.

Tras una pancarta en la que se podía leer 'Arreglo y restauración del Puente Romano de Talavera ¡Ya!', los manifestantes han partido de la Ronda del Cañillo, en la entrada al puente, para recorrer la misma hasta el puente Reina Sofía, llegar a la calle Mira al Rio y finalizar en la otra parte del Puente Viejo, finalizando en el Parque del Vivero, donde se ha leído un manifiesto.

La portavoz de la Mesa para la Recuperación de Talavera y Comarca, Rosa de los Ríos ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que ha habido "bastantes personas" en la manifestación, que se ha convocado para reivindicar la rehabilitación completa de este puente.

"Hemos tenido apoyo y queremos que --esta reivindicación-- llegue hasta donde tiene que llegar y hagan lo que tienen que hacer", ha apuntado, para dirigir sus protestas contra el Ministerio de Cultura y lamentar que tras 20 meses del derrumbe del puente, "no hay proyecto ni nada" para su rehabilitación.

"Ahora volvemos otra vez al época de las lluvias y ese puente se va seguir deteriorando al no hacer nada y eso no lo vamos a tolerar", ha apuntado, para añadir que el próximo paso de la Mesa para la Recuperación de Talavera y Comarca será ir al Ministerio de Cultura como ciudadanos para solicitar informes, proyectos y plazos. "Es lo único que nos queda".

La manifestación ha contado con el apoyo de varias asociaciones, como SOS Talavera y Comarcas, la Asociación de Vecinos San Antonio-Puente Romano, Fepemta, Alternativa Natural, Verdebora, el colectivo de investigación Arrabal, la asociación cultural 'Villaiscalis', Talavera Natural en Acción, Talavera Existe y Resiste, Bikeexpirience, Esparvel y Ardeidas.

GREGORIO PIDE AL GOBIERNO QUE RETOME EL PROYECTO

También se ha sumado a la manifestación el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, quien ha exigido al Gobierno de España que retome cuanto antes el proyecto de reconstrucción del Puente Viejo, después de que haya transcurrido más de un año y medio desde el derrumbe de sus ojos centrales sin que se haya producido "ningún avance que permita iniciar su recuperación".

El alcalde ha apuntado que tras el colapso, Talavera recibió la visita de numerosas autoridades, entre ellas el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que prometieron que el puente sería reconstruido lo antes posible.

El alcalde ha explicado que ha mantenido diferentes reuniones con el Ministerio de Cultura, tanto en Talavera como en Madrid, con el propio ministro y con la directora general de Cultura y la directora general de Bellas Artes.

En el último encuentro se trasladó al Ayuntamiento que, dada la complejidad de la infraestructura, se estaban realizando numerosos estudios, como los llevados a cabo por la empresa Retineo, para elaborar el proyecto.

Sin embargo, ha lamentado que actualmente Talavera se encuentre en una situación de incertidumbre, sin información ni respuesta por parte del Gobierno de España. "Estamos en tierra de nadie. Ni el Gobierno de España, aunque esté en funciones, está diciendo absolutamente nada. Es el silencio total y completo".

Gregorio ha subrayado que la reconstrucción del puente no es únicamente una cuestión patrimonial, sino también una necesidad para la ciudad, puesto que esta infraestructura comunicaba dos barrios de Talavera.

Actualmente, los vecinos tienen que utilizar el puente Reina Sofía, cuya anchura dificulta el paso de personas con sillas de ruedas o carritos de bebé por su estrecha acera, obligando en ocasiones a circular por el centro de la calzada.

"Lo que pedimos desde el Ayuntamiento de Talavera es que este puente se reconstruya lo antes posible", ha insistido el alcalde, que ha reclamado que se pongan en marcha ya los trámites administrativos, se disponga del proyecto y se proceda a su licitación. "No estamos pidiendo para dentro de dos años, tres años o cuatro años; queremos que se empiece ya con los trámites administrativos".

Por último, Gregorio ha insistido en que la recuperación debe ser integral para evitar que vuelvan a producirse nuevos derrumbes en el futuro. "Es un emblema de Talavera de la Reina, un puente histórico fundamental para nuestra ciudad durante siglos y queremos que se arregle ya".

En la manifestación, el El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a reclamar celeridad al Gobierno central para avanzar en la recuperación del Puente Viejo, así como un calendario claro de las actuaciones previstas que permita a los talaveranos conocer cómo y cuándo se va a llevar a cabo su recuperación y, a su vez, han preguntado qué es lo que ha hecho el alcalde, José Julián Gregorio, en estos dos años.

El concejal del Grupo Socialista, Sergio de la Llave, ha recordado que se trata de una reivindicación que los socialistas han mantenido "desde el minuto cero" y que están "completamente alineados" con las demandas que tienen los propios vecinos "independientemente de quién esté al frente del Gobierno de España o de los ministerios responsables".

De este modo, han señalado que, después de dos años desde el colapso del puente, la información que se conoce "es escasa". Las últimas noticias conocidas durante la pasada semana es que se están realizando los pliegos para la elaboración del proyecto.

De igual manera, desde el Grupo Socialista han preguntado al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, "qué papel ha desempeñado durante estos dos años y, sobre todo, qué resultados ha obtenido" porque "recordemos que tenemos tres barrios --Santa María, San Antón-Puente Romano y El Paredón-- al otro lado del río" y el colapso del puente dificulta considerablemente la comunicación a quienes diariamente pasaban andando desde estos barrios hacia el centro de la ciudad.

Asimismo, el diputado regional y presidente del PP de Talavera, Santiago Serrano, ha denunciado la falta de compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con la reconstrucción del Puente Viejo y ha recordado que, tras el derrumbe de sus ojos centrales en marzo de 2025, el presidente regional aseguró que la Junta iba a "arrimar el hombro" para recuperar este monumento nacional, algo que no ha cumplido.

El dirigente popular ha señalado que el estado del Puente Viejo es una muestra de lo que, a su juicio, está siendo la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con las infraestructuras y el patrimonio cultural. "Estamos hablando de una infraestructura que es titularidad del Estado y que es también una de las imágenes, lamentablemente para todos los talaveranos, de lo que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez a todos los niveles y a todos los efectos en lo que se refiere a su responsabilidad", ha indicado.