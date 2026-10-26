Los Vampiros preparan su debut en directo y un primer disco tras estrenar sus propias canciones

Cuatro músicos vinculados desde hace años a la escena conquense han decidido dejar atrás los grupos de versiones y comenzar a construir un repertorio propio. Así nacen Los Vampiros, banda integrada por Adrián de las Heras, Adri Pérez, Dani Cardo y Gonzalo Pelayo, que define su propuesta a través del rock and roll en castellano, las guitarras y una puesta en escena enérgica.

El proyecto surgió a partir de varias canciones en las que algunos de sus componentes ya estaban trabajando y que terminaron desarrollando conjuntamente. El nombre pretende recuperar el espíritu de las grandes bandas de rock del siglo XX y esa condición “atemporal” que, según explican, comparten tanto los vampiros como el propio rock and roll. Tras años interpretando principalmente canciones ajenas, el objetivo era poder grabar y defender algo que sintieran como propio.

Sus primeras canciones se han grabado en California Studios, en Alpedrete, Madrid, en un proceso que obligó a los integrantes a desplazarse continuamente desde distintos puntos para completar las sesiones. La banda busca además que su propuesta vaya más allá de la música y cuide especialmente aspectos como los videoclips, la fotografía y la imagen del proyecto.

Después de una primera aparición sobre el escenario como invitados, Los Vampiros preparan su debut propio el próximo día 21 en la Sala Rotos, donde interpretarán tanto los temas ya publicados como canciones inéditas que formarán parte de un futuro disco previsto para el próximo año. Más de la mitad de las entradas están ya vendidas.

El siguiente paso será una pequeña gira por ciudades como Madrid, Valencia, Toledo o Alcalá de Henares antes de volver al estudio. Su intención es continuar ampliando repertorio y tratar de entrar durante el próximo año en el circuito de festivales.