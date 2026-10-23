La Iranzada convierte la historia de Miguel Lucas de Iranzo en un proyecto de comunidad en Fuentelespino de Haro

Fuentelespino deHaro celebra la tercera edición de La Iranzada, una iniciativa que mezcla teatro, historia y tradiciones populares alrededor de la figura de Miguel Lucas de Iranzo, personaje del siglo XV estrechamente relacionado con la localidad. El alcalde, Benjamín Prieto, explica que el proyecto ha llegado a reunir entre 60 y 70 participantes y que durante sus primeras ediciones convirtió las propias calles del municipio en escenario para representar diferentes momentos de su pasado.

La representación recupera la trayectoria de Miguel Lucas de Iranzo, nacido según el relato local en el antiguo núcleo de Geriberte y que llegó a convertirse en Condestable de Castilla durante el reinado de Enrique IV antes de terminar sus días en Jaén. Bajo la dirección de Teresa Valeriano, son los propios vecinos quienes interpretan los papeles, con actores que abarcan desde los diez hasta casi los noventa años. Este año, después de dos ediciones desarrolladas en distintos puntos de las calles, la representación se trasladará a un espacio cerrado.

La Iranzada no se limita a reconstruir la vida del personaje histórico. El proyecto incorpora canciones populares, antiguos trabajos agrícolas, fuentes, parajes y topónimos del municipio con el objetivo de conservar una memoria que de otra manera podría desaparecer. Prieto destaca además su dimensión social: meses de ensayos y preparación sirven para estrechar relaciones entre vecinos y construir un proyecto común. Tras alcanzar su tercera edición, el Ayuntamiento aspira a consolidar la iniciativa y darle continuidad, además de participar en otros eventos culturales de ámbito provincial o regional.