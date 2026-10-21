Recoletas Salud abre en Cuenca un nuevo instituto oftalmológico con siete especialistas y tecnología avanzada

Cuenca cuenta desde esta semana con un nuevo Instituto Oftalmológico Recoletas Salud, integrado en el Hospital Recoletas y diseñado para ofrecer atención especializada en distintas patologías oculares. Según ha explicado en Onda Cero Cuenca su gerente, Javier Moralejo, el equipo está formado por siete oftalmólogos, además de profesionales de optometría clínica, enfermería especializada y anestesia.

El centro dispone de cinco consultas, tres zonas de pruebas diagnósticas y un área quirúrgica, además de equipamiento específico para diagnóstico y cirugía. Entre las patologías que abordará se encuentran oftalmología general, córnea, glaucoma, retina, ojo seco, cirugía plástica ocular y cataratas, para las que se ha creado un espacio específico denominado Catarata Center.

Entre los equipos incorporados figuran sistemas de biometría óptica para calcular lentes intraoculares, campimetría computerizada, dispositivos para diagnóstico y tratamiento del ojo seco, microscopía endotelial y tomografía de coherencia óptica. Moralejo sostiene que el objetivo es que los pacientes puedan resolver en Cuenca procesos que hasta ahora podían requerir desplazamientos a Madrid, Valencia u otras ciudades.

El instituto se encuentra en la planta sótano del hospital y cuenta con entrada independiente. La dirección destaca precisamente la proximidad como uno de los principales valores del nuevo servicio, especialmente en casos que requieren seguimiento, atención urgente o controles posoperatorios.