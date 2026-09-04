Fran Muñoz, tras el éxito de ‘Me compro un pueblo’: «Seguramente siga creando en Cuenca, eso 100%»

Pedro Izquierdo, una pequeña pedanía de Moya, se ha convertido inesperadamente en protagonista en las redes sociales gracias a Fran Muñoz y su serie ‘Me compro un pueblo’. El creador, de 32 años, ha explicado en Onda Cero Cuenca que el éxito le ha sorprendido especialmente porque apenas había comenzado a publicar vídeos: “Creo que este sería el segundo o el tercer vídeo que hago en redes sociales”.

Aunque trabaja actualmente en Valencia en el ámbito del marketing y la publicidad, Muñoz mantiene desde niño una estrecha relación con Pedro Izquierdo, donde ha pasado vacaciones, fines de semana y largas temporadas. Precisamente, la idea de los vídeos nació después de haberse mudado tres veces de piso en un año y reflexionar sobre las dificultades que encuentran los jóvenes para acceder a una vivienda en las grandes ciudades. Esas ideas quedaron guardadas en una nota de su teléfono hasta que, durante una jornada en el pueblo junto a su prima Paula, decidió convertirlas en vídeo utilizando el humor como herramienta para abordar esa realidad.

La repercusión ha terminado abriendo también un debate sobre la vida en los pueblos y la despoblación. Muñoz considera que su generación está volviendo a valorar aspectos como la tranquilidad y una forma de vida alejada del ritmo y el consumo de las grandes ciudades, aunque reconoce obstáculos como las comunicaciones y el transporte. Su intención, en cualquier caso, no es convertir Pedro Izquierdo en un fenómeno turístico: espera que los vídeos sirvan principalmente para que la gente valore “los pueblos, las pedanías” y se sienta orgullosa de esa parte de España.

El creador no confirma que vaya a existir una continuación directa de Me compro un pueblo y considera incluso que la serie podría haber cerrado ya su recorrido. Sí tiene clara, sin embargo, su intención de mantener su vínculo creativo con la provincia: “Seguramente siga creando en Cuenca, eso 100%, porque es lo que más me inspira. No sé crear desde la ciudad”.