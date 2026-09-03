Manuel Torrero: «Si no controlamos la población de conejos, trasladaremos el problema a otras zonas»

ASAJA Cuenca considera que las nuevas ayudas destinadas a proteger las explotaciones agrícolas frente a los daños provocados por los conejos llegan “tarde” y resultan insuficientes para solucionar el problema. Su secretario general, Manuel Torrero, ha explicado en Onda Cero Cuenca que las medidas centradas en proteger las parcelas no serán efectivas si no van acompañadas de actuaciones capaces de reducir la población de estos animales. Según los datos de la Administración citados por Torrero, sería necesario retirar alrededor de cuatro millones de ejemplares al año en Castilla-La Mancha para alcanzar una densidad considerada equilibrada.

La organización cuestiona también que las ayudas cubran hasta el 70 % de la inversión, con un límite de 14.500 euros, y reclama alcanzar el 100 %. Torrero recuerda que el agricultor deberá asumir además el mantenimiento y reparación de vallados que pueden sufrir daños por el ganado y otras especies. ASAJA critica igualmente que queden fuera las inversiones realizadas antes del acta de no inicio, ya que agricultores que tuvieron que proteger previamente sus parcelas ante la gravedad del problema no podrán beneficiarse de estas ayudas.

La situación se suma a las dificultades que atraviesa el girasol. ASAJA calcula que Cuenca mantiene entre 115.000 y 118.000 hectáreas, pero prevé rendimientos inferiores a los habituales debido a la falta de precipitaciones, la irregular nascencia en algunas zonas y el encarecimiento de los fertilizantes. Torrero sitúa las previsiones en torno a los 700 o 750 kilos por hectárea, frente a los aproximadamente 800 habituales, y señala que la estimación de una cosecha próxima a las 90.000 toneladas ya contempla esa merma.

Este escenario forma parte de los motivos que llevarán a ASAJA a movilizarse el próximo 6 de octubre en Toledo, una convocatoria sobre la que Torrero asegura que “ya no hay marcha atrás”. Entre sus reivindicaciones figura también modificar las restricciones agrícolas durante los episodios de elevado riesgo de incendios. ASAJA defiende que la cosecha y otras labores propias del campo reciban un tratamiento específico, con medidas preventivas y más medios de la Administración, en lugar de prohibiciones que impidan trabajar: “La solución no es endurecer, es cambiar el enfoque”.