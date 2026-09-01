El cielo de septiembre en Cuenca: Venus al atardecer y el otoño llegará el día 23

Septiembre permitirá observar desde Cuenca varios planetas a lo largo de la noche, aunque habrá que elegir bien el momento para encontrarlos. José María Sánchez, astrónomo del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, ha explicado en Onda Cero Cuenca que Venus continuará siendo uno de los objetos más fáciles de identificar al atardecer, como un punto especialmente brillante hacia el oeste y suroeste, aunque irá perdiendo altura progresivamente conforme avance el mes.

Para encontrar a Marte y Júpiter habrá que esperar hasta la madrugada. Marte será visible principalmente en la constelación de Géminis y entre los días 15 y 20 se situará cerca de una de sus estrellas más brillantes. Júpiter aparecerá durante la parte final de la noche hacia el este, mientras que Saturno podrá contemplarse durante buena parte de la noche. Mucho más complicado será localizar Mercurio debido a su escasa altura sobre el horizonte tras la puesta de Sol.

El otro gran acontecimiento del mes llegará el 23 de septiembre con el equinoccio y el comienzo del otoño astronómico. Según Sánchez, el cambio de estación se producirá a las 2.06 horas en horario local. Ese día el Sol permanecerá doce horas sobre el horizonte y otras doce por debajo y, además, saldrá prácticamente por el este y se pondrá por el oeste, convirtiéndose en una buena referencia para identificar con precisión ambos puntos cardinales.

La programación astronómica tendrá una primera cita este jueves 3 de septiembre en el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Entre las 19.00 y las 19.30 horas se mostrará mediante el simulador del planetario qué podrá observarse en el cielo durante septiembre y, posteriormente, está prevista una observación solar desde el entorno de la Plaza de Mangana hasta la puesta de Sol. El planetario mantiene además durante este periodo diferentes programas dedicados a los eclipses, la luz, el sistema solar y la astronomía para público infantil.